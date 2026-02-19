FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission in Bahrein op woensdagochtend werd besloten om een licht aangepaste startprocedure te testen. De coureurs kregen woensdag aan het einde van de testdag vijf seconden extra tussen het moment dat de laatste coureur op de grid plaatsnam en het begin van de procedure met de startlichten.

Hiermee kregen de coureurs extra tijd om de turbo's van hun power units op snelheid te brengen. Dat moet met de nieuwe generatie krachtbronnen handmatig gebeuren, doordat de MGU-H – die dit onder het vorige motorreglement eenvoudiger maakte – is verdwenen. Om die reden moeten de coureurs op de startgrid meer dan tien seconden een hoog toerental vasthouden om de turbo op toeren te brengen.

Vooral McLaren uitte tijdens de eerste testweek op het Bahrain International Circuit zorgen over de gevolgen die de nieuwe power units zouden kunnen hebben voor de startprocedure. Teambaas Andrea Stella pleitte dan ook voor een langere startprocedure, om zo te voorkomen dat coureurs hun turbo niet op snelheid hebben en hierdoor een slechte start meemaken.

Het eerste experiment met de aangepaste startprocedure stemt McLaren tevreden. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Dat verzoek werd woensdag dus gehonoreerd tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission, met aan het einde van de dag een soepele oefenstart als resultaat. Ook op donderdag en vrijdag wordt er weer getest met een ietwat verlengde startprocedure, zo heeft de FIA bevestigd. Dit gebeurt op beide dagen na afloop van zowel de ochtend- als de middagsessie.

De oefenstart na de sessie van woensdagmiddag leidde tot tevredenheid bij McLaren, het team dat de meeste zorgen had over de startprocedure. "Er waren eerder enkele zorgen geuit, dus dit was een soort kans om een aantal auto's bij elkaar te brengen om te doorlopen wat we verwachten dat de startprocedure daadwerkelijk zal zijn", zei Mark Temple, een van de technisch directeuren van McLaren.

"Wat ik zag, zag er allemaal vrij normaal en redelijk uit. Ik denk dat dit helpt om een aantal van die zorgen weg te nemen. Als iedereen klaar is, weet iedereen wat hij moet doen en worden de procedures gevolgd, dan denk ik niet dat het een groot probleem is. Ik denk dat het volkomen redelijk zal zijn. Ik ben er zeker van dat er nog wat kleine aanpassingen nodig zullen zijn, en dat er feedback zal komen van de coureurs en de teams, en dat zal dan opnieuw worden bekeken."