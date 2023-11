FIA-president sluit terugkeer Michael Masi niet uit

Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi is vooral bekend om zijn veelbesproken rol tijdens de finale van het seizoen 2021 in Abu Dhabi. De Australiër nam een aantal controversiële beslissingen in de slotronden, wat uiteindelijk resulteerde in de eerste F1-wereldtitel van Max Verstappen. Een paar dagen later werd Mohammed Ben Sulayem aangesteld als nieuwe president van de FIA, als opvolger van Jean Todt. Masi vertrok vervolgens via de achterdeur en liet lange tijd niets meer van zich horen. Een terugkeer binnen de FIA is volgens de huidige topman van de internationale autosportfederatie niet uitgesloten.

“Ik verontschuldig me altijd, maar ik kan me niet verontschuldigen voor iets dat voor mijn tijd gebeurd is”, zegt Ben Sulayem in gesprek met nieuwsagentschap PA. “Oké, ik zal me verontschuldigen, maar ik zou Michael Masi ook weer aannemen. Die arme man is persoonlijk aangevallen en mishandeld. Michael Masi is door een hel gegaan. Hel! En als ik zie dat er een kans ligt voor de FIA, en Michael Masi is de juiste persoon, dan haal ik hem aan boord. Ik heb zelfs doodsbedreigingen gehad omdat ik de macht had om het resultaat te veranderen. Maar ik zei tegen hen: ‘Sorry, het WK Voetbal 1966, Engeland tegen Duitsland. Was dat correct? Is de uitslag veranderd? Nee. Hebben ze de titel aan Duitsland gegeven? Nein'.”

Een dergelijke beslissing zal niet bij iedereen in goede aarde vallen. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff zei vorig jaar nog: “Sommige rijders vonden de manier waarop hij met hen om ging bijna respectloos. Er is een promotor van een van de races in het Midden-Oosten die opgelucht was na het vertrek van Masi omdat hij zoveel gezeik met hem had gehad. Hij was immuun voor feedback en zelfs nu realiseert hij zich niet dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Hij was een blok aan het been van de sport.”