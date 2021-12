FIA gaat optreden tegen langzaam rijden tijdens kwalificatie in Jeddah

Tijdens de vrijdagse trainingen op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit ging het een aantal keer maar net goed tussen coureurs in een vliegende ronde en rijders die langzaam reden om een gat voor een vrije ronde te creëren. Na de tweede vrije training vertelde Lewis Hamilton al dat het potentieel gevaarlijke situaties kon opleveren op het razendsnelle stratencircuit: “Het is hier zeker slechter dan op veel andere circuits waar we racen. Het is zoals in Monaco, maar door de snelheidsverschillen met andere auto’s zitten we absoluut in een gevaarlijke zone.”

De situatie is vrijdagavond besproken in de rijdersbriefing. Naar aanleiding daarvan is besloten om de regels aan te scherpen voor het zoeken van een mooi gat voor een vrije ronde. In de briefing werd besproken welke delen van het circuit de grootste risico’s met zich meebrengen op dat vlak. Daarbij werd vooral gewezen naar het ultrasnelle laatste deel van het circuit, waar de snelheidsverschillen bijzonder groot zijn en de muren dicht op de baan staan, waardoor langzamere coureurs pas op het laatste moment te zien zijn.

In Sochi en Baku heeft F1-wedstrijdleider Michael Masi eerder al ingegrepen door te verbieden dat coureurs op bepaalde delen van het circuit te langzaam rijden. Ook in Jeddah doet hij dat, want de coureurs mogen tussen bochten 23 en 25 niet te traag rijden om een gat te zoeken. In een nieuwe versie van de race director’s notes voor de Grand Prix van Saudi-Arabië schreef Masi: “Iedere coureur die voor zich een gat probeert te creëren om een vrije ronde te verkrijgen, mag dit niet doen tussen de bochten 23 en 25. Iedere coureur van wie gezien wordt dat hij dit doet, wordt doorverwezen naar de stewards voor het overtreden van artikel 27.4 van de sportieve reglementen.”

Dat betreffende artikel luidt: “Op geen enkel moment mag een auto onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier die als potentieel gevaarlijk kan worden beschouwd voor andere coureurs of personen, worden bestuurd.”

De aanwijzing van Masi omtrent het zoeken van een gat in de vrije training en de kwalificatie is niet de enige verandering die is doorgevoerd voor de zaterdag. De witte lijn bij de uitgang van de pits is namelijk verlengd, zodat invoegende coureurs dat op een veiligere manier kunnen doen. Tegelijkertijd heeft bandenleverancier Pirelli de voorgeschreven bandenspanning van de voor- en achterbanden met 1 psi verhoogd.