De Formule 1-coureurs konden vrijdag voor het eerst kennismaken met het razendsnelle circuit van Jeddah. Het circuit zit vol met blinde doordraaiers, waaronder een razendsnel en relatief smal stuk vol gas in de aanloop naar de laatste bocht. Op dat punt rijden coureurs die bezig zijn met een vliegende ronde rakelings en met hoge snelheid langs coureurs die zich bijna stapvoets voorbereiden op de start van hun vliegende ronde, op zoek naar een stukje vrije baan.

Wereldkampioen Lewis Hamilton concludeerde vrijdagavond na de eerste trainingsdag dat de situatie verre van ideaal is en dat een zwaar ongeluk in een klein hoekje schuilt: “Het is hier absoluut een stuk erger dan een hoop andere plaatsen waar we racen. Het is bijna Monaco-achtig”, vergeleek de Mercedes-coureur het circuit van Jeddah met het smalle stratencircuit. “Het snelheidsverschil met de andere auto’s, het neigt absoluut naar een gevaarlijke zone.”

Ook Hamiltons landgenoot Lando Norris stelt dat het verkeer een probleem kan worden in Jeddah, omdat de coureurs door de blinde bochten en de muren langs de baan niet ver voor- of achteruit kunnen kijken en daardoor geen goed beeld krijgen van het overige verkeer: “Het verkeer gaat hier echt een lastige situatie opleveren, omdat iedereen echt aan het vliegen is”, aldus de McLaren-rijder over de hoge topsnelheden op het circuit. “Het is niet dat iemand iets verkeerd doet. Het is gewoon dat je niet door de bocht kunt kijken.”

"Het gaat waarschijnlijk chaos worden"

“Mijn engineers proberen me op de hoogte te houden, dat er bijvoorbeeld vijf auto’s voor mij aan het wachten zijn. Maar dan heb je ook nog auto’s die jou inhalen, en opeens heb je acht auto’s die in de laatste bocht aan het wachten zijn. Het gaat waarschijnlijk chaos worden, zoals het altijd is”, blikt Norris vooruit op de kwalificatie. “Maar hier geldt het misschien nog wel voor meerdere punten, wat niet goed gaat zijn. Maar het hoort erbij. We zullen zien wat we eraan kunnen doen.”

Ondanks de zorgen over de verkeerssituatie is Hamilton wel onder de indruk van het hagelnieuwe circuit: "Het is snel, bloedsnel. Het is echt een ontzettend snelle baan met heel veel grip. Het is heel fijn. Zodra je in het ritme komt, is het echt een prachtige baan."

Lastiger dan Monaco?

Norris denkt dat het circuit in Jeddah zelfs nog een hogere mate van concentratie vergt vergeleken met het bochtige en krappe Monaco: “Het heeft een heel lastige lay-out, je moet zo geconcentreerd blijven omdat het ook razendsnel is”, stelt de McLaren-coureur. “Op een stratencircuit als Monaco moet je je ook wel concentreren, maar dat is een veel langzamere baan dus daar kun je wel iets meer relaxen. Het is daar een beetje makkelijker in te schatten waar de muur is en dat soort zaken. Hier is het echter allemaal vol gas. Het is dus veel lastiger in te schatten hoe ver je van de muren af zit. Dat maakt het een stuk lastiger om de concentratie vast te houden.”

“Het gaat vooral in de race lastig worden, maar het is een leuk circuit. Vooral die eerste sector, met de hele flow in die sector. Het geeft echt een hoop plezier.”

