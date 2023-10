FIA: Niet correct om Red Bull te straffen voor F1-dominantie

Red Bull Racing won tot op heden nagenoeg alle Grands Prix en beide wereldtitels waren met nog zes races te gaan al beslecht. Deze dominantie zorgt ervoor dat heel wat fans afhaken. Diverse teambazen hebben al voorgesteld dat F1 moet ingrijpen om het veld weer dichter bij elkaar te brengen en spektakel te kunnen garanderen in de komende jaren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet dat niet zitten: “Dominantie is al zo vaak voorgekomen: kijk maar naar Lewis Hamilton en Michael Schumacher”, zegt hij op de vraag van Motorsport.com of hij zich zorgen maakt over de successen van Red Bull. “Hoe moet je dat stoppen? Het is wat wreed en niet correct om succes te bestraffen. Ik sta open voor suggesties om een manier te vinden die eerlijk en democratisch is, en niet enkel Max en zijn team of enig ander team bestraft. In dat geval zijn we een en al oor. Maar ook ik zit klem. Het is uitgesloten dat de FIA succes gaat bestraffen. Dergelijke dominantie heeft in mijn periode al tweemaal eerder plaatsgevonden.”

Inhaalmogelijkheden verbeteren

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Mohammed ben Sulayem, FIA-president, overhandigt Max Verstappen de trofee voor de winst.

Waar de FIA kenbaar maakt niet in te willen grijpen om de show te manipuleren, kijkt men wel naar het verbeteren van de inhaalmogelijkheden in 2025. De nieuwe grondeffectauto’s waren in eerste instantie bedoeld zodat coureurs elkaar beter en langer konden volgen, maar dat effect wordt met de race minder. De teams zoeken steeds meer de grenzen op en ontwikkelen de bolides in een richting die haaks staat op de doelstellingen van de sport. Dat heeft een negatieve impact op de races gehad. “Met de F1-auto’s van 2021, verloren we meer dan 50 procent van de aerodynamische druk zodra ze twee autolengtes van elkaar reden”, legt FIA’s head of single seater matters Nikolas Tombazis uit. “Met de wagens van 2022, was dat slechts 20 procent. Inmiddels is het alweer 35 procent. Het gaat dus de verkeerde kant op.”

Een van de oorzaken is dat teams de outwash beter onder controle hebben gekregen: het fenomeen waarbij ze lucht langs de auto naar achteren sturen waardoor achter de bolide meer vuile lucht ontstaat. Dat is weliswaar goed voor individuele performance, maar maakt het lastiger voor de achtervolgers. Ben Sulayem erkent dat de teams wegen inslaan waardoor de FIA genoodzaakt is om te reageren: “Ze worden steeds slimmer, maar wij moeten slimmer zijn dan hen. Zij leggen de lat voor ons hoger. Dat is een goede zaak. Als dat niet zo zou zijn, zitten we hier bijvoorbeeld nog steeds met E5-brandstof. We zouden lui worden, we zouden niet creatief zijn, want er is geen uitdaging.“