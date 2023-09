Het social intelligence-bureau Buzz Radar heeft de afgelopen twaalf maanden de social media-kanalen van de Formule 1 geanalyseerd en trekt een opvallende conclusie: Sinds dat Red Bull Racing het kampioenschap stevig in handen heeft genomen is er een terugval in de cijfers gekomen. Dat is een opmerkelijke trend, zeker gezien de groei die de sport de afgelopen jaren op de socials had. Het onderzoeksbureau durft zelfs een stap verder te gaan en verwacht dat de recordcijfers die de sport in 2022 - na de bizarre apotheose van 2021 en de nieuwe technische regels - op hun hoogtepunt zijn geweest. Het bedrijf heeft onder andere door middel van AI-technieken over tien jaar zeventig miljoen F1-gerelateerde posts geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat er voor het eerst sinds tijden een afname in de interactie onder deze posts is.

Uit de geanalyseerde data blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit jaar 70 procent minder posts gemaakt zijn die over de koningsklasse van de autosport gaat. Tel daarbij op dat er 46 procent minder nieuwe volgers zijn en dat er zestig procent minder social media-bereik is en er valt te concluderen dat de hype op de socials voorbij lijkt.

2021 2022 2023 Mentions 3,19 miljoen 6,14 miljoen 1,83 miljoen Nieuwe volgers 624.270 911.150 489.370 Bereik 35,63 miljard 61,73 miljard 22,16 miljard

Buzz Radar noemt in het stuk ook dat niet alleen er minder posts zijn, maar dat de insteek anders wordt. "De data van 2023 laat zien dat er een fundamenteel anders gesproken wordt over F1: Er is een groei aan negatieve reacties", valt te lezen. "Woorden als 'saai' en 'vervelend' worden nu vaker gebruikt in de beschrijvingen en hebben de plek van positieve woorden als 'interessant' en 'leuk' ingenomen." Het bedrijf linkt deze afname aan de dominantie van één team. Red Bull Racing heeft dit jaar alleen de Singaporese Grand Prix niet gewonnen.

Ondanks alle negatieve cijfers sluit Buzz Radar wel af met een compliment voor de aanwezigheid van de sport op de sociale media. De groei op deze kanalen is ondanks het hebben van slechts 23 races groter dan menig sport met meer evementen. "Tussen 2016 en 2022 groeide het aantal gesprekken op de social media over F1 met 80 procent. Alleen de Indiase Premier League (208 procent toename) en de Champions League (112 procent) groeiden in die periode meer."