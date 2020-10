FIA rondt nieuwe regels af voor tweedaags F1-weekend Imola

Omdat bij de Grand Prix van Emilia-Romagna het traditionele driedaagse programma op de schop gaat, moeten de sportieve reglementen van de Formule 1 ook formeel aangepast worden. Er is zaterdagochtend slechts één vrije training van anderhalf uur met een gat van 2,5 uur tot de start van de kwalificatie.

De eerste rijdersbriefing van vrijdagavond blijft behouden om over zaken van de vorige race in Portimao te kunnen praten, maar omdat er op dat moment nog niet is gereden komt er zaterdag tijdens de lunch nog een tweede briefing waarin rijders feedback kunnen geven op het circuit tussen de training en de kwalificatie.

De reglementen geven ook aan dat wie na de eerste en enige training van chassis verandert vanuit de pitlane zal moeten vertrekken, een regel die doorgaans betrekking heeft op VT3.

Door het gebrek aan actie op vrijdag is het aantal beschikbare bandensets teruggebracht van1 3 naar 10 stuks, twee sets hard, twee medium en zes soft. Drie setjes moeten na de training weer worden afgestaan aan Pirelli.

Volgens FIA wedstrijdleider Michael Masi heeft het aangepaste programma heel wat werk gekost om rond te krijgen. "We hebben best veel moeten veranderen ome en tweedaags evenement te faciliteren", stelde Masi. "Het heeft alles op elkaar gepakt, want effectief worden alle normale activiteiten van vrijdag weggehaald. Sommige elementen van het programma, zoals de rijdersbriefing, gebeuren normaal gezien na de eerste trainingsdag. Er zal er nu een zijn op vrijdagavond en een na de eerste en enige vrije training om dringende zaken te bespreken over het circuit."

"Het wordt heel interessant om te kijken hoe het verloopt", vervolgt de Australiër. "En ik kijk er ook naar uit. Ik heb met verschillende teammanagers gesproken en bij hen heerst hetzelfde gevoel. Het is een keer iets compleet anders."

