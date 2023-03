FIA heeft geen problemen met regenbooghelm van Lewis Hamilton

De Grand Prix van Bahrein is het eerste weekend waarin het verbod geldt op het maken van politieke statements dat de FIA afgelopen winter aankondigde. Na veel kritiek verduidelijkte de internationale autosportbond wel het een en ander. Zo mogen Formule 1-coureurs in interviews en persconferenties wel zeggen wat ze willen. Het verbod heeft met name betrekking op formele gedeelten, zoals de ceremonies op de grid en het podium.

Gezien de gevoeligheid over LBQT-aangelegenheden in het Midden-Oosten trok de beslissing van Lewis Hamilton om met een regenbooghelm te rijden de belangstelling. De FIA laat weten dat het de regenboogkleuren steunt en de kwestie alleen nader bekijkt zodra de promotor van de Bahreinse race een melding maakt.

Hamilton geeft eerlijk toe zich zorgen te maken over het verbod. "Dit soort nieuws zegt me dat we de verkeerde kant opgaan", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Het staat haaks op wat ik probeer en wat ik probeer te doen in gesprekken met belanghebbenden van deze sport. Ik verwacht dat er wordt tegengestribbeld. Er zijn nog steeds mensen die het belang van een inclusieve omgeving niet begrijpen of er niet in geloven. Het is mijn en onze taak om dat te blijven benadrukken, de positieve effecten en het belang ervan."

"Ik val misschien constant in herhaling, maar dat is wat ik ga blijven doen. Het is een strijd die ik blijf voeren. Ik ben ontzettend blij dat Mission 44 (Hamiltons stichting, red.) werkt. Ik werk ook met het team aan diversiteit", vervolgt de Mercedes-coureur. F1 CEO Stefano Domenicali liet voor de start van het F1-seizoen al weten het niet eens te zijn met de FIA. "Stefano is een geweldige leider, is heel familiegericht en heeft veel begrip. Hij is er persoonlijk al een soort van tegen ingegaan. We blijven samenwerken om de juiste kant op te gaan."