CEO Stefano Domenicali: "F1 zal coureurs nooit de mond snoeren"

De FIA kwam eind vorig jaar met een nieuwe versie van de International Sporting Code. Daarin staat vermeld dat coureurs vanaf 2023 alleen politieke, religieuze of persoonlijke statements mogen maken, mits zij hier toestemming voor krijgen van de internationale autosportbond. Vanwege de winterstop hebben (nog) niet alle coureurs gereageerd op de aanpassingen. Alexander Albon inmiddels wel.

Ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas werd de vraag over de wijzigingen voorgelegd. De Fin steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. "Ik zal eerlijk zijn: het voelt voor mij niet goed. Ik vind het onnodig dat in het reglement moet worden gezet wat wij wel en niet mogen zeggen en steunen", antwoordt Bottas op de vraag van Motorsport.com. De coureur uit Nastola verplaatst zich daarna even in de schoenen van de FIA. "We reizen natuurlijk naar veel verschillende landen. Er hoeft maar iemand iets te zeggen over bepaalde kwesties en F1 en de promotor hebben wellicht een probleem. Ik snap het ook wel, maar ik vind het niet eerlijk richting ons. Ik vind dat iedereen in de wereld mag zeggen wat hij of zij denkt en zijn mening mag vormen. Dat is hoe ik het zie." Op de vraag of het onderwerp is besproken in de WhatsApp-groep van de GPDA, zegt Bottas met een knipoog. "Dat is geheime informatie! Eigenlijk is het vrij stil geweest in de app, maar het is wel even voorbij gekomen."

Domenicali kan zich niet vinden in FIA-besluit

Formule 1-baas Stefano Domenicali lijkt zich in een interview met The Guardian te distantiëren van het besluit. De Italiaan stelt dat F1 een liberaler standpunt inneemt. "F1 zal nooit iemand de mond snoeren", aldus de oud-Ferrari-teambaas. "Iedereen wil zijn zegje kunnen doen. Dus het is goed dat we een platform hebben waarbij iedereen op de juiste manier zijn of haar mening kan delen. Er ligt door de positie van de sport, die steeds mondialer en multicultureler wordt, een enorme kans. We hebben het over twintig coureurs, tien teams en veel sponsoren. Iedereen heeft een ander idee of een andere visie. Ik kan niet zeggen dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het is alleen goed om hen, indien nodig, een platform te geven waarop ze op een open manier hun mening kunnen bespreken. Die aanpak veranderen we als sport niet. Dat zou de lijn ook moeten zijn: iedereen een kans geven om op correcte wijze te spreken. Niet agressief of beledigend, maar met respect."

Domenicali zegt geregeld met coureurs contact te hebben gehad over dit onderwerp. "Ik heb er vorig jaar al met de coureurs over gesproken", vervolgt hij. "Over hoe F1 een platform kan zijn om bepaalde zaken in de schijnwerpers te zetten. F1 moet coureurs helpen als ze over een kwestie willen praten. Het is heel belangrijk om een constructieve dialoog te hebben. Er ontstaat verwarring zodra dat niet gebeurt en dat is helemaal niet nodig is. We blijven de situatie volgen. We houden de coureurs op de hoogte en vergaderen met de GPDA om te kijken hoe we de rijders als mensen open kunnen laten zijn in onze sport. Atleten kunnen over bepaalde dingen ontzettend emotioneel en gepassioneerd zijn. Ze moeten dat kunnen bespreken met mensen die ze vertrouwen." De F1 CEO verwacht dat de FIA nog een gedetailleerde uitleg gaat geven over wat de wijzigingen precies inhouden en wat die betekenen voor de coureurs. "Het gaat om de regelgeving en de FIA stelt die op. Zij moeten verduidelijken wat er precies verandert. Ik weet zeker dat de FIA het standpunt van F1 deelt. Zij maken echter deel uit van een Olympische federatie en dus moeten zij zich aan bepaalde protocollen houden."