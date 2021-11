FIA stelt besluit over eventuele diskwalificatie Hamilton uit

Lewis Hamilton topte de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië, maar moet vrezen voor een diskwalificatie na afloop van die sessie. In dat geval moet hij de sprintrace op zaterdag helemaal achteraan starten. Bij de routinechecks van de FIA vond technisch afgevaardigde Jo Bauer namelijk dat Hamiltons achtervleugel bij het activeren van de DRS verder openging dan de voorgeschreven 85 millimeter.

Bauer heeft zijn bevindingen meteen doorgegeven aan de stewards van dienst en die hebben een onderzoek ingesteld. Het betekent concreet dat vertegenwoordigers van Mercedes zijn gehoord door de wedstrijdleiding. De Mercedes-mannen zijn meer dan een uur binnen geweest, maar dat is nog niet afdoende gebleken om een oordeel te vellen. De FIA laat namelijk in een statement weten: “De stewards hebben de hoorzitting over document 18 van de Sao Paulo GP [de zaak van Mercedes] uitgesteld tot zaterdagochtend, in afwachting van bewijsmateriaal dat dan pas beschikbaar zal zijn.”

Middels een officieel document hebben de stewards verder opdracht gegeven om de achtervleugel van Hamilton in beslag te nemen en te laten verzegelen. De vleugel moet in het bijzijn van de technisch afgevaardigde van de W12 worden gehaald. Die technisch afgevaardigde ziet er de rest van de nacht overigens ook op toe dat er geen dingen aan de Mercedes-bolide worden aangepast. In de Braziliaanse ochtend komen de stewards weer bijeen en wordt een besluit verwacht.