Vorig jaar kregen drie teams te horen dat zij de financiële regels hadden overtreden en daarmee niet in aanmerking kwamen voor een Certificate of Compliance. Red Bull had volgens de berekeningen van de FIA 1,6 procent meer uitgegeven dan de toegestane 145 miljoen dollar en trof hiervoor een schikking met de autosportbond, die bestond uit een boete van 7 miljoen dollar en 10 procent minder windtunneltijd voor een periode van twaalf maanden. Aston Martin was onder het budgetplafond gebleven, maar had een paar kostenposten niet of onvolledig opgevoerd, terwijl deze wel volledig hadden moeten worden meegenomen. Het team uit Silverstone kreeg hiervoor een boete van 450.000 euro. Williams, tot slot, ontving een geldstraf van 250.000 euro omdat zij niet alle gegevens op tijd had aangeleverd.

In de afgelopen dagen verschenen er berichten dat in 2022 opnieuw twee of drie teams de financiële regels zouden hebben overtreden. Een woordvoerder van de FIA laat echter weten dat de controle van de boekhoudingen van de teams nog volop gaande is en dat berichten over mogelijke overtredingen nergens op zijn gebaseerd.

“Naar aanleiding van berichten die recent zijn verschenen, willen we graag benadrukken dat het proces dat voorafgaat aan het certificeren van de teams voor het voldoen aan de financiële regels, nog gaande is. De teams hebben nog geen informatie ontvangen over de status van hun certificaat”, laat de zegsman weten. “De audits in het veld zijn nog steeds gaande en worden naar verwachting in de komende weken afgerond, waarna er een periode nodig is om het onderzoek af te ronden.”

De FIA heeft geen specifieke datum geprikt voor de uitreiking van de certificaten, omdat zij van mening is dat het op de eerste plaats van belang is dat de controles goed worden uitgevoerd. “Iedere suggestie dat het proces vertraging heeft opgelopen of dat er potentiële overtredingen zijn, is compleet ongefundeerd”, aldus de woordvoerder. “Er wordt met opzet niet met een vast tijdpad gewerkt, om de robuustheid en effectiviteit van het onderzoek niet op het spel te zetten.”

De FIA kreeg vorig jaar veel kritiek op het feit dat de Red Bull-zaak pas in oktober was afgerond. De autosportbond wil het proces dit jaar eerder afgerond hebben en heeft de afdeling die belast is met het controleren van de boekhoudingen daarom uitgebreid van vier naar tien voltijd medewerkers.