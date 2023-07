FIA wijst op procedures na opmerkingen over Formule 1-regels

Of het nu gaat om het chaotische einde van de Grand Prix van de Australië, de wijze waarop er op track limits gecontroleerd wordt of de nieuwe motorregels voor 2026, de FIA heeft dit jaar vanuit verschillende hoeken al behoorlijk wat commentaar voor de kiezen gekregen. Deze week deed Formule 1-baas Stefano Domenicali een duit in het zakje door te roepen dat er wat hem betreft geen financiële sancties meer worden uitgedeeld voor een overtreding van het budgetplafond. Red Bull kreeg eind vorig jaar nog een boete van 7 miljoen dollar en tien procent minder windtunneltijd als straf voor het overschrijden van de bestedingslimiet.

“In het geval van een overtreding zou ik graag een sportieve straf zien. Dat is iets waar we nadrukkelijk om gevraagd hebben”, zei Domenicali tegen Motorsport.com. “Er zijn drie reglementen waaraan men zich moet houden: het sportieve, technische en financiële reglement. Elke overtreding moet bestraft worden met een sportieve maatregel. Je kan hier geen andere paden gaan bewandelen.”

De opmerking van de Formule 1-baas ligt uiteraard een stuk gevoeliger dan wanneer er een team of coureur kritiek levert op de regels. Bovendien is er een duidelijke scheidslijn: het Formula One Management (FOM) houdt zich bezig met de commerciële kant van de sport, de FIA met de reglementaire. Al heeft het FOM wel een belangrijke stem in de F1-commissie, waar regelveranderingen worden besproken en goedgekeurd, alvorens zij door de World Motor Sport Council van de FIA worden geratificeerd.

De FIA voelde zich donderdag genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen waarin de autosportbond nog eens benadrukt dat zij over de regels gaat en dat er een procedure gevolgd moet worden als er een regel moet worden veranderd. “De FIA heeft kennisgenomen van opmerkingen die recentelijk in de media zijn verschenen aangaande de huidige en toekomstige Formule 1-reglementen”, valt in de verklaring te lezen. “Hoewel meningen van belanghebbende partijen worden verwelkomd, benadrukt de FIA dat zij de regelgevende instantie is voor alle kampioenschappen die onder de FIA vallen, waaronder het wereldkampioenschap Formule 1. Voor elke technische, sportieve of financiële sanctie en/of aanpassing van de reglementen is er een proces dat gevolgd moet worden.”

Meer personeel voor handhaving budgetplafond

De FIA wees de media ook op een interview met Federico Lodi, de directeur van de afdeling binnen de autosportbond die ervoor moet zorgen dat alle Formule 1-teams zich aan de financiële regels houden, dat federatie op haar eigen website had gepubliceerd. Lodi vertelt hierin onder meer dat de FIA momenteel tien voltijd medewerkers in dienst heeft die zich puur en alleen bezighouden met het budgetplafond in de Formule 1. “Dat is een significante toename ten opzichte van vorig jaar, toen het er nog maar vier waren”, aldus Lodi.

Vorig jaar was er veel kritiek op het feit dat Red Bull pas in oktober 2022 bestraft werd voor het feit dat zij in 2021 het budgetplafond had overschreden. Ondanks het extra personeel blijft het volgens Lodi lastig om een definitieve datum te noemen waarop de boekhoudingen van alle teams gecontroleerd moeten zijn. “Er zijn zoveel variabelen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste heb je te maken met de resultaten van het onderzoek dat je uitvoert. Sommige dingen zullen verder moeten worden uitgezocht. Daarnaast zijn we afhankelijk van de support die we krijgen vanuit een team, terwijl de financiële afdeling van een team uiteraard ook gewoon druk is met de normale bezigheden, zoals het rapporteren aan de aandeelhouders. En hoewel we ons werk zo snel mogelijk proberen te doen, is het op de eerste plaats zaak dat het goed gebeurt.”

Lodi verwacht dat het proces vlotter zal verlopen naarmate alle partijen er meer ervaring mee krijgen. “Maar we moeten realistisch zijn. Ik denk dat het niet haalbaar is om het onderzoek al na een maand of 45 dagen afgerond te hebben. Het hangt ook af van wat daaruit komt, want als je een formeel onderzoek moet openen, kost dat ook tijd. Dan krijg je te maken met advocaten en dergelijke, en wordt het een lang proces. Maar we hebben als doel om het sneller te doen.”