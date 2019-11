Ferrari-duo likt wonden na aanrijding: “Drama voor het team”

Na de mechanische uitvalbeurt van Valtteri Bottas leek Ferrari op weg naar het podium. Leclerc bezette na een knappe inhaalrace de vijfde plaats achter Sebastian Vettel. De Monegask was tijdens de safety car-periode naar binnen geweest voor een nieuw setje banden, Vettel daarentegen niet. Beide Ferrari’s zaten vast achter Alexander Albon, die op zijn beurt Lewis Hamilton probeerde in te halen.

Toen Vettel geen weg voorbij Albon vond, werd hij ingehaald door zijn teamgenoot in de eerste bochtencombinatie. Vettel kwam de Senna S echter met meer snelheid uit en probeerde Leclerc meteen terug te pakken. Het duo reed zij aan zij op de rechte lijn naar bocht vier toen Vettel op Leclerc in leek te sturen en het tweetal daarbij contact maakte. De voorwielophanging van Leclerc begaf het, terwijl Vettel zijn linkerachterband lek reed. Beide rijders vielen ter plekke uit, waardoor Ferrari een nulscore behaalde.

“Ik haalde hem in bocht 1 in, een inhaalactie waar ik overigens van genoot”, blikte Leclerc terug bij Sky Sports. “In bocht 3 moest ik de ruimte klein houden, want ik wist dat Sebastian terug zou willen komen. Dat deed hij aan de buitenkant. Daar was bijna geen ruimte, maar ik liet net genoeg. Naar het einde van het rechte stuk begon hij mij af te knijpen en reden we opeens vlak naast elkaar. Toen ging alles heel snel en raakten we elkaar.”

Leclerc was meteen na het incident woedend op Vettel, maar was achteraf vooral ontgoocheld voor het team. “Ik heb nog niet met Seb gesproken”, gaf Leclerc aan, “maar ik weet zeker dat we volwassen genoeg zijn om dit achter ons te laten. Uiteindelijk voelen we ons allebei heel schuldig richting het team. Dit is het eindresultaat: beide auto’s zijn niet aan de streep gekomen en dat is erg teleurstellend.”

Vettel toonde zich zoals Leclerc schuldbewust. “Het is jammer voor het team, want we hebben de race niet uitgereden en dat is natuurlijk het belangrijkste”, zei Vettel, die vond dat hij niet veel ruimte kreeg van zijn teammaat. “Ik had nauwelijks ruimte aan de rechterkant en had meer snelheid uit bocht 3.”

Beide coureurs moesten zich voor de actie verantwoorden bij de stewards, maar kregen geen bestraffing.