Ferrari: “Verschil met Red Bull kwestie van een paar tienden”

Red Bull Racing introduceerde in de Grand Prix van Emilia-Romagna een updatepakket met aerodynamische verbeteringen en gewichtsbesparingen. Sindsdien heeft Max Verstappen maximaal gescoord en lijkt het team uit Milton Keynes de overhand te hebben. De Nederlander verkleinde zijn achterstand in het WK op Charles Leclerc tot negentien punten. Ferrari heeft tot op heden echter nog geen grote updates geïntroduceerd. De Scuderia komt tijdens de komende race in Spanje met diverse nieuwe onderdelen.

Hoewel Red Bull op dit moment het momentum lijkt te hebben, maakt Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich niet druk. “Of de prestaties en de hoeveelheid ontwikkeling van Red Bull ten opzichte van ons zorgwekkend is? Ik denk van niet. Ik denk niet dat het verschil zo groot is. Het is een kwestie van een paar tienden. We moeten niet vergeten dat wij in Miami de eerste startrij bezetten. In de kwalificatie was onze snelheid beter dan Red Bull. Ik denk dus niet dat er over een geheel weekend gezien veel verschil zitten tussen de Red Bull en de Ferrari. Als er al een zorg is, dan is het hoeveel zij ontwikkelen gezien het budgetplafond. Maar we hopen vooral dat ze op een bepaald moment moeten stoppen.”

Bandenmanagement

Het grootste verschil tussen de RB18 en de F1-75 zit hem in de filosofie. De Red Bull is sneller op de rechte stukken, Ferrari heeft in de bochten het voordeel. Eerder in het seizoen leek het bandenmanagement van de mannen uit Maranello ook beter, maar de laatste races is dat niet meer het geval. Leclerc maant zijn team om op onderzoek uit te gaan: “Het lijkt dat zij sterker zijn in de race op de zachtere compounds. Dat is nu al twee races het geval. Zij managen de banden beter. In de kwalificatie lukt het ons altijd om de banden in de juiste window te krijgen. Dat helpt ons. Maar in de lange runs hebben wij meer moeite dan Red Bull.”