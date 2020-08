Ferrari wil 'transparantie en duidelijkheid' over kopiëren in F1

Dat de RP20 verdacht veel lijkt op de 2019-Mercedes werd al meteen tijdens de eerste wintertest in Barcelona duidelijk. Renault toonde zich van alle rivalen het meest actief en kwam tijdens de tweede race in Spielberg met een formeel protest voor de dag. Ferrari hield zich in die fase nog afzijdig, maar kwam eveneens in beeld nadat de FIA een eerste uitspraak had gepresenteerd. Het verdict luidde: Racing Point is schuldig bevonden aan het kopiëren van de brake ducts - een 'listed part' - van Mercedes maar komt daar met een boete van 400.000 euro en het verlies van vijftien constructeurspunten mee weg.

'Belangrijk voor de toekomst van F1'

De uitspraak en de bovenstaande strafmaat vallen voor Ferrari en Renault, twee rivaliserende teams die in beroep zijn gegaan, niet met elkaar te rijmen. "Maar de voornaamste reden achter ons protest is dat we graag transparantie en meer duidelijkheid willen", legt Mattia Binotto aan onder meer Motorsport.com uit. Daarbij gaat de Ferrari-teambaas niet alleen om de veelbesproken brake ducts. "Nee. De brake ducts vormen weliswaar één aspect, maar uiteindelijk brengt dit besluit van het 'Court of Appeal' een veel bredere discussie op gang. Een discussie over het kopiëren van het hele concept van een auto. En juist daar gaat het ons om. Dat is belangrijk voor ons, maar ook zeker voor de Formule 1 als geheel."

Mercedes heeft in het specifieke geval van de brake ducts niets tegen het kopieergedrag van Racing Point - in tegendeel zelfs - maar volgens Binotto moet het kopiëren van andermans auto sowieso als verboden worden aangemerkt in de reglementen. "Als iemand de auto van een andere deelnemer kopieert, dan zouden de reglementen die laatstgenoemde deelnemer juist moeten beschermen. Voor mij is het belangrijk om deze zaak helemaal te begrijpen en aan te grijpen om als sport verder te komen. Dat is belangrijk qua duidelijkheid, transparantie en eerlijkheid van deze sport. Uiteindelijk is het daarmee belangrijk voor de toekomst van de Formule 1."

FIA komt in actie en verbiedt 'reverse engineering'

De FIA heeft inmiddels al laten weten dat de door Racing Point gekozen richting niet wenselijk is. De zogenaamde 'reverse engineering' - waarbij foto's of data van een andere deelnemer als uitgangspunt dienen - wordt in de ban gedaan en vanaf 2021 zelfs expliciet verboden in de reglementen, zo blijkt uit een brief van de FIA aan de teams. "We zijn het volledig eens met een aantal van jullie dat we met onze sport niet die kant op moeten gaan. Toevoegingen aan artikel 22.3 van het technische reglement van 2021 moeten expliciet voorkomen dat teams fotografie of ‘reverse engineering’ gebruiken om grote delen van een auto van een ander team te kopiëren."

VIDEO: Het kopieergedrag van Racing Point nader besproken