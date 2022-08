Ferrari over teamorders: “Leeft vooral bij buitenwereld”

Bij het ingaan van de zomerstop is Charles Leclerc de bestgeklasseerde Ferrari-coureur in de WK-stand. De Monegask staat tweede met 178 punten, op 80 punten achterstand van leider Max Verstappen. Carlos Sainz bezet met 156 punten de vijfde plek in het kampioenschap. Derhalve krijgt Ferrari regelmatig de vraag of Sainz niet meer in dienst van Leclerc moet rijden, om de titelkansen van laatstgenoemde zo lang mogelijk overeind te houden.

“Dit onderwerp wordt meer besproken buiten Ferrari dan binnen Ferrari”, antwoordt sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari op een vraag van Motorsport.com over teamorders. “Wij zijn duidelijk geweest: het beste resultaat voor het team staat altijd voorop. Ferrari komt op de eerste plaats. Daarna komt er een moment dat we ons misschien meer op één rijder moeten focussen, als de stand in het kampioenschap dat vraagt. We wachten daarbij niet tot het moment dat het mathematisch moet, maar tot het punt waarop we denken dat dit het juiste is om te doen.”

Qua pure snelheid doet Ferrari dit jaar absoluut niet onder voor Red Bull, maar de grote achterstand van Leclerc op Verstappen is vooral het gevolg van eigen (strategische) fouten en technische mankementen. “We hebben dit jaar nogal wat punten verloren. We hebben problemen met de betrouwbaarheid en er zijn wat dingen die we beter moeten doen”, beaamt Mekies. “Daar werken we keihard aan. Dat zorgt niet voor extra druk, want de druk is altijd al maximaal omdat dit een competitieve wereld is. Dat vinden we ook fijn. Het is positieve druk, het pusht ons om ons te blijven verbeteren.”

