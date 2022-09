Ferrari-teambaas Binotto bestempelt pitstop Sainz als een puinhoop

In de beginfase van de Dutch Grand Prix reed Carlos Sainz op de derde positie, voor Lewis Hamilton. Om het sterke tempo van de Mercedes-coureur op mediums aan te vallen, koos Ferrari ervoor om te reageren door Sainz binnen te halen in een poging zijn baanpositie te behouden. De Madrileen kreeg deze oproep pas in de laatste bocht, wat resulteerde in een belabberde bandenwissel. Ferrari had niet op tijd de linker achterband klaarliggen. Sainz stond meer dan twaalf tellen stil en viel ver terug in de tussenstand. De Ferrari-coureur zat onderin de top-tien toen hij de baan weer opkwam.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto bestempelt de pitstop als een puinhoop. "Bij onze eerste stop wisten we dat Hamilton een wissel aan het voorbereiden was om voor de undercut te gaan", zegt de Italiaan. "We probeerden op deze manier onze positie op de baan te behouden. We wisten dat Lewis erg snel was in de eerste stint van de race. Toen we de Mercedes-crew in de pitlane zagen, riepen we Sainz meteen naar binnen. Dat was bij de laatste bocht, waardoor onze monteurs te laat klaarstonden. De oproep werd te laat gedaan."

Sainz kwam uiteindelijk als vijfde aan de finish, maar viel door een straf terug naar P8. De Spanjaard kreeg vijf seconden aan zijn broek vanwege een onveilige tweede pitstop. Binotto vindt de straf te hard en is van mening dat Sainz Fernando Alonso alleen maar ophield. Volgens de chef ontweek Sainz de pitcrew van McLaren. "Eerst moesten we de McLaren laten passeren, anders was het zeker een onveilige stop geworden. Daarna keken we of er genoeg ruimte was naar de Alpine. Sainz moest hard remmen en bijna stoppen omdat de McLaren-crew daar stond. Het laten gaan van Carlos was niet onveilig, dat was veilig. De manier waarop Carlos dit deed, was prima. Ik vind de beslissing hard."

Video: Ferrari staat niet klaar voor bandenwissel Sainz