Binotto: Ophef over motor moest ons onzeker maken

Ferrari baarde na de zomerstop opzien door een dermate grote stap met de motor te maken dat de renstal ineens niet meer bij te houden was in de kwalificatie. Er werd al snel gefluisterd dat het team iets deed wat niet volgens de regels was en de verdenkingen namen toe nadat Sebastian Vettel en Charles Leclerc na het verschijnen van een technische richtlijn opeens een stuk minder competitief waren op het circuit van Austin. Voor Max Verstappen was het mindere optreden van Ferrari in de Amerikaanse Grand Prix hét bewijs voor vals spel door de Italiaanse formatie.

Op de vraag van het Duitse Auto, Motor und Sport of de twijfels die de concurrentie zaaide over de motor hem een doorn in het oog waren of dat hij ze juist als compliment opvatte, antwoordde Binotto: “Ik ben er niet zo zeker van of ze wel echt twijfels hadden. Ze hebben de omstandigheden waarschijnlijk benut om ons onder de druk te zetten. Druk leidt af. Het maakt onderdeel uit van het spel der Formule 1 om je tegenstander onzeker te maken. Het gaat in onze tak van sport niet alleen om de sportieve en technische strijd die wordt geleverd. Alles wat je tegenstander kan schaden, wordt gebruikt. Of het mij trots heeft gemaakt? Ik ben pas trots als we winnen.”

Binotto geeft toe dat het voordeel van de Ferrari op de rechte stukken is afgenomen na het uitkomen van de technische richtlijnen. “Dat klopt, maar men trekt de verkeerde conclusies. We hebben niets veranderd aan de wijze waarop we de motor laten werken. Om meer neerwaartse druk te genereren, zijn we met meer drag gaan rijden. Daardoor zijn we iets sneller geworden in de bochten, maar langzamer op de rechte stukken.” De teambaas van Ferrari erkent dat het team een stap heeft gemaakt met de motor, maar volgens hem is die lang niet groot als de 50 pk waarover de concurrentie het heeft. “De waarheid is ver verwijderd van die waarde. We gaan zelf uit van maximaal 20 pk, wat nog altijd een respectabel getal is”, aldus Binotto. Hij schat in dat Ferrari in 2014 nog een achterstand van 80 pk had, toen de huidige V6-turbo net was geïntroduceerd. “Ik ben enorm trots op de stap die we hebben gemaakt. Ik kan me nog goed het eerste jaar met de hybridemotoren heugen. De kloof met Mercedes was reusachtig. We hebben ontzettend hard gewerkt om het gat te dichten. We hebben op dit punt erg goed werk geleverd.”

