Ruim twee jaar zat Ferrari zonder zege toen Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. vorige week in Bahrein als eerste en tweede over de finish reden. Ferrari kwam goed uit de wintertest en bevestigde de vorm in Bahrein. De vraag was echter of die snelheid ook bij de Grand Prix van Saudi-Arabië tot uiting zou komen. Na de vrijdag in Jeddah valt te concluderen dat dit inderdaad het geval is. Leclerc klokte in beide vrije trainingen de snelste tijd van het stel en zag teamgenoot Sainz in de tweede oefensessie aansluiten op de derde plek.

Toch ging niet alles van een leien dakje voor Ferrari en Leclerc, want de Monegask moest in de tweede helft van de tweede training toekijken. Daardoor kon hij geen long run rijden met veel brandstof, wat hem en het team kostbare data hebben gekost. “Het was een jammerlijk einde van wat verder een goede dag was”, blikt Leclerc terug op de vrijdag in Saudi-Arabië, waar het na afloop vooral ging over de drone-aanval op een oliedepot van Aramco nabij Jeddah. “In VT2 maakte ik een kleine fout, maar dat gaat niet ten koste van mijn vertrouwen. Ik verwachtte dat de voorkant meer zou glijden en raakte daardoor de binnenste muur in bocht 4. Met het oog op morgen denk ik dat de snelheid er is. Het is jammer dat we geen ronden konden rijden met veel brandstof, maar we zouden er morgen bij moeten staan.”

Ferrari sloot de vrije training met beide auto’s vroegtijdig af. Vlak voordat Leclerc de muur raakte, schraapte Sainz al langs de muur in bocht 13. Daardoor kwam ook de Spanjaard niet meer in actie in de laatste twintig minuten van de sessie. “Zoals verwacht gedragen deze auto’s zich hier in Jeddah anders dan in Bahrein en we blijven leren over hoe we de auto af moeten stellen voor verschillende omstandigheden en bochten”, constateerde Sainz na de twee vrijdagse oefensessies. “Op een gegeven moment was porpoising een beetje een probleem, maar ik maak me geen zorgen. Net als vorig jaar is het belangrijk voor de strategie om te weten wat de beste band is voor de race. Helaas deden we geen long run aan het einde van VT2, nadat ik de muur had geschampt en we in de garage moesten blijven. We gaan zien wat morgen brengt.”

Leclerc en Sainz hebben zaterdagmiddag nog één uur de kans om data te verzamelen voor Ferrari en zich voor te bereiden op de kwalificatie en de race, al gaat dat wel onder weinig representatieve omstandigheden gebeuren. De derde training begint om 15.00 uur Nederlandse tijd.