Ferrari erkent: Risico genomen met introductie nieuwe F1-motor

De Formule 1-motorfabrikanten mogen dit jaar één update per component introduceren. Mercedes, Honda en Renault kwamen voor de start met hun upgrade, Ferrari hield de kaarten wat langer tegen de borst. Enkele verbeterde componenten werden pas in de tweede seizoenshelft geïntroduceerd. Zo had de Scuderia meer tijd om de onderdelen te ontwikkelen. Tijdens de Grand Prix van Rusland mocht Charles Leclerc voor het eerst met de verbeterde power unit rijden, afgelopen week in Turkije volgde ook teamgenoot Carlos Sainz. De formatie uit Maranello is zeer te spreken over de getoonde snelheid in beide races.

Ondanks de tevreden gezichten was er toch wel enige twijfel over de introductie van de update, erkent teambaas Mattia Binotto: “In Sochi was het eerste doel om onze ervaring met het oog op 2022 te vergroten. Daarom hebben we de update zo snel mogelijk geïntroduceerd toen het gereed was. We hebben haast gemaakt, risico’s genomen. Het is altijd een risicoafweging. We wilden uiteraard kilometers op de baan maken en ervaring opdoen voor 2022, wanneer de power units bevroren worden. Dat was voor ons de sleutel en daarom hebben we het gedaan.”

Ferrari is met McLaren verwikkeld in een spannende strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Britten leiden met slechts 7,5 punten voorsprong. Elke tijdwinst kan beslissend zijn. Volgens Binotto is de boost van de nieuwe motor niet enorm, maar wel zeker de moeite waard: “Het geeft ons een klein voordeel. Ik wil er geen cijfer op plakken want dat hangt af van het circuit. Het is niet enkel puur ICE-vermogen, het is ook energieterugwinning. Het is dus wat complex, maar het levert ons zeker winst op. Charles reed [in Turkije] de vierde tijd in de kwalificatie. Achter hem zat het heel dicht bij elkaar. Zonder deze specificatie had hij zeker wat plaatsen verloren.”