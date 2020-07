'Budgetplafond maakt situatie niet per se lastiger voor Ferrari'

Dat Ferrari een moeilijke tijd doormaakt, mag een understatement van jewelste heten. Het merk uit Maranello heeft sinds 2008 - bij de constructeurs - geen wereldtitel meer veroverd en de droogte houdt waarschijnlijk nog langer aan. Zo heeft Elkann al laten weten dat hij in 2020 en 2021 geen F1-zege van het steigerende paard verwacht. Verbetering zou vanaf 2022 moeten volgen, als de technische reglementen behoorlijk op de schop gaan in de koningsklasse.

Zo'n omwenteling biedt kansen, maar valt voor Ferrari niet louter positief te noemen. Zo is het budgetplafond tegen die tijd ook van kracht en moet de Scuderia daardoor bezuinigen op het F1-project. Critici voorspellen dat de structurele problemen van Ferrari dan nog meer aan het licht komen. Nu zijn die nog deels te verbloemen door meer uit te geven dan de concurrentie, maar door het budgetplafond van 145 miljoen dollar valt dat voordeel weg. Het maakt de onderliggende structuur nog belangrijker en juist daar schort nogal wat aan bij Ferrari.

Desondanks maakt Elkann zich geen zorgen en gelooft hij in betere tijden vanaf 2022. "We zien niet in hoe een lager budgetplafond invloed heeft op onze capaciteiten om te winnen", aldus Elkann in gesprek met de Gazzetta dello Sport. "Onze engineers, monteurs en coureurs zullen ook binnen deze beperkingen de kracht en creativiteit vinden om Ferrari terug te brengen naar de top. Persoonlijk heb ik in de voorbije tien jaren nog geen moment zo'n cohesie en strijdlust gezien als in het huidige team."

Nog altijd vertrouwen in Binotto: "Todt had ook tijd nodig"

Om klaar te zijn voor de toekomst heeft Ferrari de aerodynamische afdeling op de schop gegooid, al blijven vergaande hervormingen uit. Mattia Binotto mag bijvoorbeeld blijven zitten als teambaas. "We hebben nog steeds het volste vertrouwen in hem", aldus Elkann. "Mattia heeft alle kenmerken om nieuwe succesjaren mogelijk te maken. Hij zat al bij Ferrari ten tijde van Todt en Schumi, hij weet wat het is om te winnen. Vanaf volgend jaar zal hij met twee jonge coureurs samenwerken die net zo gemotiveerd zijn als wij om het om te draaien."

Daarnaast verdient Binotto volgens Elkann meer tijd dan dat sommige buitenstaanders hem geven. "Toen Jean Todt in 2000 aan de succesreeks begon, hadden we als Ferrari ook meer dan twintig jaar geen titel gepakt - sinds 1979. Todt was in 1993 al in Maranello begonnen, maar de terugkeer van Ferrari aan de top had destijds ook tijd nodig. Dat geldt nu ook. Het belangrijkste is dat we samen en stap-voor-stap werken aan het Ferrari dat we straks graag willen zien."