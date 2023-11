Ferrari wil P2 in Abu Dhabi halen: Zelfde als in Las Vegas doen

Terwijl beide kampioenschappen in de Formule 1 al lang en breed beslist zijn door Red Bull Racing en Max Verstappen wordt daarachter nog het een en ander uitgevochten. Ferrari en Mercedes zijn bijvoorbeeld nog in een hevige strijd verwikkeld voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Ferrari hoopt daarin de Duitse concurrent af te troeven en dat kan als zij in Abu Dhabi vier punten meer scoren. In de vooruitblik naar de race in de Emiraat weet Ferrari-teambaas Frederic Vasseur wat daarvoor nodig is. "We hebben goed werk geleverd in las Vegas, waar we de focus hielden ondanks de ongebruikelijke omstandigheden. We moeten hetzelfde toen in Abu Dhabi", vertelt de Fransman.

Het momentum lijkt in die strijd aan de kant van de Italiaanse renstal te liggen. Sinds de zomerstop heeft Ferrari het gat bijna continu gedicht en daardoor zijn zij nog altijd kanshebber voor die tweede positie. "We hebben het gat ten opzichte van Mercedes echt gedicht in de strijd voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap", aldus een optimistische Vasseur, die wel een slag om de arm houdt of in Abu Dhabi goed gescoord kan worden. "We kennen de auto goed en we weten dat we in Abu Dhabi niet zo competitief gaan zijn als in Las Vegas. We zijn ons er bewust van dat er niet veel tussen de teams die tweede, derde en vierde staan in de stand zit."

Het gaat dan op het circuit op Yas Marina aan een combinatie van factoren liggen welk team aan het langste eind trekt. Dat is ook iets wat Vasseur ziet. "Het kleinste detail kan het verschil maken en elk punt telt", noemt de 55-jarige teambaas afkomstig uit het Franse Draveil. "We moeten zorgen dat we de overhand krijgen en we gaan ons uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen!"