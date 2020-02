Ferrari overwoog DAS al eerder: "Maar twijfelden over legaliteit"

Door het DAS-systeem kan een coureur de hoek van de voorwielen lichtelijk aanpassen. In het geval van Mercedes betekent dit: als een coureur het stuur naar zich toe trekt, komen de voorwielen (die normaal ietwat schuin naar binnen of buiten wijzen) volledig recht te staan. Het voorkomt ongewenste wrijving op de rechte stukken en kan zodoende de Pirelli-banden langer in leven houden. Een slimmigheidje van Mercedes dus, al leefde het idee niet alleen bij het merk uit Stuttgart.

Ferrari heeft in het verleden namelijk overwogen om hetzelfde systeem te introduceren. "Het DAS-systeem is iets dat wij ook hebben overwogen, ja. We hebben het toen alleen niet ontworpen en ontwikkelt", vertelt Binotto in Barcelona aan onder meer Motorsport.com. "Dat kwam door twijfels over de legaliteit, we hebben de FIA destijds niet om opheldering gevraagd."

Die opheldering moet er nu wel komen. Ferrari heeft al laten weten dat men een formeel oordeel wil en ook dat men nadien niet in protest zal gaan. Op dat oordeel wil de Italiaanse teambaas echter niet vooruit lopen. "Het is erg lastig voor ons om te oordelen. Als je het over de exacte werking van het systeem hebt, dan weet ik zeker dan de FIA uiteindelijk haar eigen oordeel zal vellen."

Het merk uit Maranello had trouwens nog een tweede reden om het idee in een vroegtijdig stadium af te schieten. "We geloofden dat het DAS-systeem niet de moeite waard zou zijn, voor onze auto's en voor ons concept althans." Dit betekent ook dat het kopiëren van Mercedes geen vanzelfsprekendheid is. "We kijken natuurlijk wel naar wat anderen doen, maar vooralsnog blijft het voor ons een vraagteken. Ik weet dus ook nog niet of we het systeem alsnog gaan ontwikkelen." Dit wordt gecompliceerd door meerdere factoren. Zo is het systeem in 2021 alweer verboden en kost het kopiëren maanden aan kostbare tijd. Dit betekent dat het om een miljoeneninvestering gaat, waar Formule 1-teams slechts enkele maanden (vanaf de zomerstop) profijt van hebben.

Video: Het veelbesproken DAS-systeem geanalyseerd