Ferrari komt voorlopig niet met updates voor 2022 F1-auto

Het F1-team van Ferrari kende een veelbelovende start tijdens de driedaagse shakedown in Spanje. Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc reden sterke tijden en ook de betrouwbaarheid van de F1-75 leek prima in orde; de Italiaanse formatie reed van alle F1-teams de meeste kilometers. De situatie zou volgende week in Bahrein echter heel anders kunnen zijn. Red Bull Racing en Mercedes zijn beide voornemens grote upgrades mee te nemen naar het circuit in de woestijn. Naar verluidt komen beide formaties met een aantal agressief ontworpen onderdelen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is zich bewust van het potentieel dat Mercedes en Red Bull hebben om te verbeteren, maar denkt dat Ferrari ook nog veel meer performance uit de F1-75 kan halen. "Het wordt niet heel anders dan wat we al hebben", zegt Binotto over de plannen voor de F1-test in Bahrein. "De eerste stap is alles wat we nu hebben te optimaliseren. We zijn nog mijlenver van onze beste prestaties verwijderd. Dat is niet alleen omdat we met veel brandstof en nog niet in de allerbeste motorstand hebben gereden, maar ook omdat er nog zoveel te ontdekken valt. Wij willen meer tempo hebben, daar gaan we ons op richten. Dit betreft dan de afstelling en de rijstijl van de coureurs. Laten we afwachten waar de anderen mee komen. Als Ferrari zijnde zijn we altijd bezig met wat de andere formaties meebrengen. Ze zullen straks ongetwijfeld zeer sterk zijn."

Binotto is positief door het gedrag van de F1-75 tijdens de eerste test. Volgens de Italiaanse baas kwam de data uit de fabriek en op de baan overeen. "We hebben echt veel rondjes gereden", vervolgt Binotto. "Vanaf de eerste dag konden we volop data verzamelen. Aangezien we met een compleet nieuwe auto rijden, is dit erg belangrijk. Ons eerste doel was dan ook het leren kennen van de bolide. Het was zaak om de auto in allerlei omstandigheden te testen en de data met die uit de windtunnel en simulator te vergelijken. Een nadere analyse hiervan wordt een belangrijke bezigheid in Maranello."