Ferrari werkte in Saudi-Arabië een behoorlijk teleurstellende Grand Prix af. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden moeite om een goed tempo te rijden op de harde band. Daarom besloot de Scuderia zich in Australië op de race te richten in een poging de problemen met de long runs aan te pakken. In Melbourne beleefde Ferrari een slechte kwalificatie. Sainz en Leclerc pakten respectievelijk de vijfde en zevende startplek. Teambaas Frederic Vasseur zegt dat dit aan de omstandigheden lag, omdat de renstal er niet in slaagde in Q3 de banden optimaal te prepareren, en niet door een afstelling die gericht was op de GP.

"Om eerlijk te zijn denk ik van niet", antwoordt de Fransman op de vraag van Motorsport.com of de kwalificatie in gevaar kwam doordat de focus op de race lag. "Na de kwalificatie was er frustratie. Als team deden we het niet goed. We brachten het niet goed samen. In Jeddah en Bahrein hadden we wel het idee dat we alles uit de auto's haalden. Door verschillende redenen was dat in Melbourne niet het geval. Carlos maakte een fout in bocht 1 en verloor meer dan twee tienden ten opzichte van zijn vorige ronde. Charles had niet de juiste aanpak door onder andere een mindere opwarmronde. Na de kwalificatie hadden we zeker het idee dat het beter had gekund en we minstens een auto op de eerste rij hadden kunnen hebben."

Leclerc sprak na Q3 over een communicatiefout nadat hij op een traag rijdende Sainz stuitte in zijn laatste vliegende ronde. "Ik heb uiteraard met ze gesproken", vervolgt Vasseur. "Zodra je ze na een mindere sessie meteen vragen gaat stellen in het vierkantje, zijn ze altijd gefrustreerd. Ik vind die frustratie positief. Ik zou teleurgesteld zijn als ze dat niet waren. Voor wat betreft de plek van de auto [van Sainz]: dit werd laat doorgegeven. Het was opportunistisch en niet eenvoudig om te doen. Ik neem de verantwoordelijkheid hiervan op me. Het kwam niet door de coureurs. We hebben er uitvoerig over gesproken. Als team hebben we het überhaupt niet goed gedaan in de kwalificatie. Er lag nog meer potentie om het beter te doen. Charles had dit idee ook, vandaar zijn frustraties."