Charles Leclerc trapte de zaterdag niet al te best af met slechts de dertiende tijd in de derde training. De Ferrari is normaal gesproken een prima wagen in de kwalificatie, maar ook daarin kon hij geen potten breken met de SF-23. De Monegask is streng voor zichzelf. Er had naar eigen zeggen meer in gezeten dan de zevende startplek.

"In Q1 en Q2 zat ik er duidelijk niet bovenop", antwoordt Leclerc op een vraag van Motorsport.com. "Ik reed niet goed en bracht niet alles samen. Dat was volledig mijn fout. In Q3 ging het beter. Ik zat met aardig wat vertrouwen in de wagen. Ik weet alleen niet wat er gebeurde tijdens mijn tweede run. Het zou een miscommunicatie met Carlos geweest kunnen zijn, maar ik zat de hele eerste sector achter hem. Dat was niet fijn, maar daar hebben we het wel over in de nabespreking. Het was aardig tricky. Ik heb het idee dat we best competitief zijn, maar ik bracht niet alles samen. Die eerste run in Q3 was gedeeltelijk ook mijn fout. Als je in dat deel komt, is het gewoon zaak om goede ronden te rijden. De communicatie had iets beter gekund, maar ook van mijn kant was het niet goed."

Focus op de Grand Prix

Ferrari lijkt sinds Bahrein wat te zijn weggezakt, daar is Leclerc het gedeeltelijk mee eens. "Van Bahrein naar Jeddah klopt dat wel, van Jeddah naar hier... om eerlijk te zijn voelt het beter. Nogmaals: ik ben niet blij met hoe ik vandaag gereden heb, maar ik raak niet in paniek. De auto was niet eens zo slecht. Het gevoel was eigenlijk best goed. Een aantal wijzigingen die we hebben doorgevoerd zijn gedaan om de race pace te verbeteren." Op de vraag wat Leclerc qua race pace verwacht in de Grand Prix, antwoordt hij: "Dat is nog een vraagteken, maar de rondjes die ik tot dusver reed waren prima."

Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz bevestigt dat de Scuderia zich dit weekend op het tempo in de race heeft gericht. De Spanjaard werkte wel een iets betere kwalificatie af dan Leclerc. Sainz start de GP zondag als vijfde. "De echte test komt morgen. Hopelijk betalen de veranderingen aan de afstelling zich uit", zegt hij. Hoe blikt hij terug op de kwalificatie? "De wijzigingen lieten mij ook beter voelen in een enkele ronde. Ik verloor alleen wel drie tienden in de eerste sector. Dat kostte me een plaats in de top-drie. Het kwam door een belabberde opwarmronde."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië