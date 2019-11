Ferrari benadrukt: "Wij hebben niets veranderd aan onze motor"

In Austin ging het eigenlijk maar over één ding: de technische richtlijn van de FIA. Het vermoeden bestond - vooral bij Red Bull en Mercedes - dat Ferrari een grijs gebied in hun voordeel gebruikte, wellicht door één van de hybride kabels langs een meter van de brandstoftoevoer te leggen. Doordat Ferrari op het Circuit of the Americas ineens een miserabele race afwerkte, werden critici gesterkt in hun twijfels. Max Verstappen was het meest uitgesproken in zijn bedenkingen, maar volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto zijn dergelijke verdachtmakingen niet gegrond.

"Nee, wij hebben niets veranderd aan onze motoren", is Binotto stellig in gesprek met Sky Sports F1. "Wij hebben de technische richtlijn alleen nauwgezet gelezen, omdat je daar simpelweg aan moet voldoen. Dus het is altijd belangrijk om dat goed te begrijpen. Maar wij hebben onze aanpak of de manier waarop we onze motoren gebruiken niet veranderd, sinds het begin van dit seizoen al niet."

Volgens Binotto vallen zijn woorden ook wel met cijfers te onderbouwen. "We hebben nog steeds een voordeel op de rechte stukken, sinds het begin van dit seizoen missen we al downforce en zijn we sneller dan anderen op de rechte stukken. Die twee dingen hangen ook met elkaar samen." Volgens de Italiaan verklaart deze karakteristiek van de SF90 ook ten dele de mindere topsnelheid in Austin. "We moesten daar met iets meer downforce dan de anderen rijden [om te compenseren]. Daardoor was ons overschot op de rechte stukken ook minder groot dan in andere races, al waren we nog steeds wel sneller."

In Brazilië benadrukt de FIA ook nog eens dat de technische richtlijn niet werd uitgevaardigd omdat men vermoedens had van vals spel. "Nee, als wij twijfels zouden hebben gehad over een bepaald team, dan hadden we zelf wel geïnformeerd. En als we bewijs hadden van vals spel, dan hadden we dat wel doorgegeven aan de stewards. In dat geval zou het team in kwestie natuurlijk gewoon gediskwalificeerd of wat dan ook worden", verduidelijkt Nikolas Tombazis namens de FIA. "Het is altijd heel makkelijk voor media om conclusies te trekken met al die geruchten, maar we moeten de dingen wel in perspectief zien. Wij zijn er als FIA verantwoordelijk voor om de kaders van deze sport op te stellen en te handhaven en dat is ook precies wat we doen."

Controverse rond de Ferrari-motor onder de loep:

Met medewerking van Jonathan Noble