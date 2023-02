Ferrari nog niet bezig met Red Bull: "Focus ligt op onszelf"

Red Bull Racing en Ferrari beschikten in 2022 over de twee sterkste bolides van het F1-veld. Een van de grote vragen in de aanloop naar de seizoensstart van 2023 is hoe de twee topteams ervoor staan. Afgaande op het beeld van de eerste twee testdagen lijkt het bij Red Bull wel snor te zitten. Op de openingsdag topte Max Verstappen de ranglijst, gevolgd door de tweede tijd op de vrijdag. Wel kampte het team op de tweede dag met een olielek, waardoor kostbare rijtijd verloren ging. Bij Ferrari loopt het qua betrouwbaarheid tot dusver wél helemaal op rolletjes, maar de Scuderia is nog niet in staat geweest om de tijden van Verstappen echt te benaderen.

Toch maakt Charles Leclerc zich daar geen zorgen om, zo liet hij na afloop van de vrijdagse actie optekenen in Bahrein. De verschillende programma's van de teams maken het namelijk lastig om tijden met elkaar te vergelijken. "Op dit moment willen we ons echt richten op onszelf en proberen om de data te verzamelen die we als team nodig hebben. Op die manier willen wij ons zo goed mogelijk voorbereiden op de openingsrace", vertelt de Monegask, die de vrijdag afsloot met de achtste tijd. Hij stelt dat Ferrari deze test niet volle bak gaat tijdens kwalificatiesimulaties. "Maar dat geldt denk ik voor ieder team. Daarom is het ook moeilijk om na dergelijke tests te weten hoe je ervoor staat. Daarom is het denk ik belangrijk dat we ons op onszelf richten, want we hebben geen idee wat Red Bull of Mercedes doet qua hoeveelheid brandstof of motorvermogen."

Carlos Sainz is intussen te spreken over het gevoel in de SF-23. "De auto voelt goed. Tot nu toe verloopt het prima en hebben we geen problemen gehad, waardoor we het hele plan hebben kunnen afwerken. We doen het ene met de auto en daarna het andere, maar de auto lijkt erop te reageren en geeft mij de juiste informatie om zo goed mogelijk voorbereid bij de eerste race te verschijnen", legt de Spanjaard uit na zijn zesde tijd van de dag. Daar waar het gevoel in de auto goed is, tast hij in het duister over het verschil met Red Bull. "Dat weet ik niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik hoop alleen dat het gat tussen Red Bull en Ferrari kleiner is dan aan het einde van vorig jaar. Hopelijk zitten wij op hun niveau, want je kan winnen als je sneller bent dan Red Bull. Dat is onze doelstelling."

Geen zorgen om porpoising

Vorig jaar kampten Sainz en Leclerc geregeld met porpoising en bouncing. De prestaties van de F1-75 hebben daar niet echt onder geleden, maar het kwam het rijcomfort van de coureurs niet ten goede. Op de eerste dag van de wintertest in Bahrein leek de nieuwe Ferrari-bolide opnieuw flink over het asfalt te stuiteren. Sainz erkent dat dit het geval was, maar hij maakt zich geen zorgen om het stuiteren. "We zoeken de limiet van de auto op en daarom kijken we ook wanneer de auto gaat stuiteren en wanneer de auto niet stuitert. We proberen alles uit te zoeken", zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

Teamgenoot Leclerc sluit zich daar bij aan. "Ik denk niet dat we ons daar echt zorgen om maken. We hebben donderdag behoorlijk extreme dingen gedaan, waarbij we de auto enorm hebben aangepast. De eerste dag was vooral bedoeld om op grotere schaal dan tijdens de raceweekenden verschillende richtingen uit te proberen, zodat we erachter komen of alles is zoals we verwachten of dat er verrassingen zijn als we een extreme richting inslaan", aldus Leclerc. "Daar is deze test voor bedoeld. Alles ging zoals wij verwacht hadden en dat is een goed teken."

Video: Leclerc laat rondje op Bahrain International Circuit zien