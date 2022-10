De Formule 1 maakt zich op voor het uitspraak van de FIA over de budgetten van 2021. Deze volgt aanstaande woensdag. Volgens de geruchten hebben minimaal twee teams het budgetplafond overschreden: Red Bull Racing en Aston Martin. Met name het kampioensteam zou behoorlijk wat miljoenen meer hebben uitgegeven. Beide teams ontkennen dat overigens stellig. De concurrentie volgt de kwestie met bovenmatige interesse. Met name de strafmaat bij een dergelijke overtreding wordt vol spanning afgewacht.

Hoewel een overschrijding van 5 procent van het budgetplafond (zo’n 145 miljoen dollar) wordt gezien als ‘kleine overtreding’, stelt Ferrari dat er met een dergelijk bedrag veel winst geboekt kan worden. Teambaas Mattia Binotto zegt in gesprek met Sky Italia: “Het is enorm jammer dat we in oktober van het volgende seizoen nog praten over 2021. Buiten de implicaties op de titelstrijd van vorig jaar, heeft het ook invloed op dit seizoen. Laten we woensdag afwachten voordat we oordelen. Om welk bedrag het dan ook gaat, het is belangrijk om te weten dat vier miljoen geen klein bedrag is, ook al valt het onder de ‘kleine overtreding’. Vier miljoen is voor ons de kostenpost voor de gehele ontwikkelingsafdeling gedurende een seizoen. Met vier miljoen kunnen wij zeventig personeelsleden op de technische afdeling inzetten, die oplossingen kunnen aandragen en produceren die tot wel een halve seconde per ronde kunnen opleveren. Het is dus geen peanuts.”

De Italiaan vervolgt: “We hebben het dus over een halve seconde. Dat voordeel wordt ook meegenomen naar de daaropvolgende seizoenen. Hoewel het in 2021 plaatsvond, geeft het een competitief voordeel in 2022 en 2023. Dit is dus wel degelijk een belangrijke zaak. De algemene geloofwaardigheid staat op het spel. Ik hoop dat iedereen correct is omgegaan met deze limiet, anders wordt het een heel groot probleem om te managen.”

“Eén topteam geeft meer uit dan de andere twee”

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff deelt de mening van zijn Italiaanse collega. Volgens de Oostenrijker heeft zijn team een uitgebreide analyse uitgevoerd van de ontwikkelingsprogramma’s van de concurrentie. Een team stak daar met kop en schouders bovenuit: “Het wordt een ‘kleine overtreding’ genoemd, maar ik denk dat dat woord niet helemaal correct is. Wanneer je vijf miljoen meer uitgeeft en dat is nog steeds een kleine overtreding… Het heeft een grote impact op het kampioenschap. Wij houden nauwgezet in de gaten welke nieuwe onderdelen de topteams naar elke race meenemen. Dat deden we in 2021 en dat doen we in 2022. We zien dat twee topteams vergelijkbaar zijn, en dat een derde team meer uitgeeft. We weten precies wat wij uitgeven: 3,5 miljoen per jaar aan onderdelen. Dan zie je wat voor verschil het maakt als je 500.000 dollar meer uitgeeft. Dat maakt verschil. Wij hebben geen lichtgewicht onderdelen voor de auto geproduceerd om het overgewicht van de wagen terug te brengen. Daar hadden we simpelweg geen geld voor. Dat moeten we dus volgend seizoen doen. Wij kunnen geen lichtgewicht chassis laten homologeren en meenemen. Dat kost nog eens 2 miljoen, waardoor we over de grens zitten. Elke uitgave boven die limiet levert tijdwinst op.”

