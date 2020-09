Ferrari vertolkt bijrol op eigen F1-feestje: "Gewoon te langzaam"

Op voorhand was al duidelijk dat de duizendste Grand Prix geen recht zou doen aan de rijke geschiedenis van het merk uit Maranello. Daarvoor verloopt het F1-seizoen 2020 simpelweg te slecht, een wonderbaarlijke opleving valt daarin niet meer te verwachten. Toch kwam die opleving er op zaterdagmiddag nog wel bijna. Leclerc presteerde boven verwachting door zijn SF1000 op de vijfde startplek te posteren. Een dag later bleek het echter gebeurd met de pret.

"We waren gewoon te langzaam, veel meer valt er ook niet te melden", laat Leclerc in duidelijke bewoordingen aan Sky Sports F1 weten. "Ik had een goede start en manoeuvreerde mezelf zo in de best mogelijke positie. De twee Mercedes-coureurs voor mij zouden toch wel wegrijden, waardoor ik in vrije lucht terecht kon komen. Maar ik worstelde zelf gewoon enorm met de auto." In de race ging het dus een stuk minder dan op zaterdag en dat roept vraagtekens op bij Leclerc. "Ik weet het niet, maar daar moeten we echt aan werken. Aan het begin van dit jaar hadden we het lastig in de kwalificatie, maar waren we beter in de race. Dit weekend hebben we het gisteren best goed gedaan, maar was het enorm lastig met deze auto in de race."

Vettel geen fan van staande start na code rood

Waar Leclerc na een tijdstraf van Kimi Raikkonen de achtste plek toegewezen kreeg, moest afzwaaiend teamgenoot Vettel nog twee posities toegeven. Ook hij concludeerde dat het in de race behelpen was met de SF1000. "Absoluut, we waren gewoon niet snel genoeg. Waarom? Dat is altijd een goede vraag, maar ook een hele lastige om te beantwoorden. Het gaat in ieder geval om meer dan slechts één reden. We weten best dat onze auto niet snel genoeg is, maar we hadden hier toch wel een betere race verwacht dan dat vandaag het geval bleek."

De Grand Prix van Toscane was ook voor het Ferrari-duo een soort opeenstapeling van sprintraces. Dat de wedstrijdleiding voor staande starts na de rode vlaggen koos, kan niet op goedkeuring van Vettel rekenen. "Ik ben geen fan van deze regel. Aan de rechterkant van de baan had je namelijk een enorm voordeel ten opzichte van coureurs die aan de vuile linkerkant stonden. Dat zagen we op Monza ook al, bij de herstart halverwege de race lag de vuile kant daar ook al vol met marbles." Desondanks is het voor Ferrari slechts een bijzaak gebleken. "F1 moet zich vooral richten op het maken van auto's waarmee je elkaar kunt inhalen en niet op zo'n loterij. Maar goed, voor ons heeft het allemaal weinig verschil gemaakt."

