Na een teleurstellend 2020 is Ferrari in 2021 duidelijk op de weg terug. Het Italiaanse team staat na vier races vierde in het kampioenschap, slechts vijf punten achter McLaren. Wie er uiteindelijk met de felbegeerde derde plaats bij de constructeurs vandoor gaat, zou wel eens kunnen afhangen van hoeveel werk de teams nog bereid zijn in 2021 te steken. Maar hoewel McLaren nog een en ander in de pijplijn heeft zitten, hoeven we van Ferrari niet veel meer te verwachten qua updates, zo lijkt het.

“We zijn al volop bezig om te switchen”, zegt Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, namelijk. “Als je er een getal op wil plakken, dan hebben we het over 90 of 95 procent. Wij zijn dus al wel redelijk zover.”

Gevraagd of het gevecht met McLaren de Scuderia kan verleiden om nog net even wat langer door te werken aan de huidige auto, antwoordde Mekies: “Het is voor ons helemaal duidelijk dat we ons op 2022 gaan focussen. Het feit dat het veld dicht bij elkaar zit en dat een paar honderdsten of een paar tienden het verschil kan zijn tussen de zesde en derde plaats, zal niets aan onze strategie veranderen: de focus ligt op volgt jaar. We hebben met het overgrote deel van onze middelen de switch al gemaakt. Dat betekent niet dat er vanaf nu niet nog een paar details aan de auto veranderen. Maar we zijn vooral bezig voor volgend jaar. Dat is voor ons een duidelijke situatie.”