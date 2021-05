“We hebben sinds de eerste test geprobeerd om continu met updates te komen, we willen toch proberen om steeds een stap te maken”, vertelt Andreas Seidl over de ontwikkeling van de McLaren MCL35M. “Ook in Portimao hebben we dat gedaan en tijdens de vrije trainingen in Barcelona hebben we wederom nieuw materiaal geïntroduceerd. En we zijn van plan dat de komende races te blijven doen.” Het team begon goed aan het seizoen en staat na vier races op de derde plaats bij de constructeurs. In Portugal en Spanje had de formatie het echter wel pittig tegen Ferrari, dat ook aardig op stoom gekomen is.

Het duurt volgens Seidl niet lang meer voordat de focus naar de wagen van 2022 verschuift. Eventuele updates zullen daarna alleen nog gebracht worden als deze eenvoudig uitvoerbaar zijn. “Ondertussen zijn we ook niet ver van het omslagpunt, het moment waarop het hele ontwikkelingsteam zich gaat focussen op de wagen van volgend jaar”, vervolgt de Duitser. McLaren maakte dit jaar de overstap naar de motoren van Mercedes en daarom zijn er wellicht nog wat aandachtspunten voor dit seizoen. “Het zal gaan om simpele dingen die we dit jaar nog aan de ontwikkeling kunnen doen. Daar zullen we zeker nog naar kijken. Maar James Key [technisch directeur] heeft een duidelijk idee wanneer hij de switch naar volgend jaar wil maken.”

Het feit dat Ferrari zijn team in Barcelona de baas was, geeft volgens Seidl wel aan dat het dit jaar op details aan gaat komen: “De verschillen, vooral met Ferrari, zijn heel klein en het is belangrijk dat we met updates blijven komen, om het duel om de derde plaats in leven te houden.” Seidl verklaarde eerder dat het verbeteren van de kwalificatievorm een belangrijk punt is voor McLaren.