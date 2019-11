Binotto: Relatie Vettel en Leclerc is beter dan mensen denken

De crash op het Autodromo José Carlos Pace markeerde bepaald niet de eerste keer dat beide teamgenoten elkaar verbaal of fysiek tegenkwamen. Denk daarvoor maar eens aan eerdere ongemakken zoals die in Monza, Singapore en Sochi. Toch was het wel de eerste keer dat zo'n aanvaring in een tranendal, want een dubbele DNF, eindigde. Het zou de escalatie van een onderlinge rivaliteit kunnen zijn, maar volgens Binotto is dat niet aan de orde.

"Wat ik van de buitenwacht allemaal hoor, komt totaal niet overeen met wat ik intern zie. Het is waar dat Monza [waar Leclerc zich in de kwalificatie niet aan afspraken hield] niet de makkelijkste situatie was om te managen, maar we hebben toen met elkaar gesproken en de lucht geklaard. Hetzelfde is na de Grand Prix van Rusland gebeurd", legt Binotto uit aan onder meer Motorsport.com. "Momenteel hebben ze een goede onderlinge relatie, het gaat prima samen. Wat er deze zondag is gebeurd, helpt misschien niet maar ik zie het uiteindelijk ook niet als een drama."

Lees ook: Internationale media over Verstappen en Ferrari in Brazilië

Sterker nog: Binotto probeert er zelfs nog een positieve draai aan te geven. "Ik zie dit meer als een kans om richting volgend jaar alvast wat dingen duidelijk te maken", vervolgt hij. Het gesprek waarin dat moet gebeuren, heeft overigens nog niet plaatsgevonden. Binotto noemt het onverstandig om in 'het heetst van de strijd' alles op tafel te gooien en plant dus een uitgebreid gesprek in Maranello, op het moment dat de gemoederen iets meer zijn bedaard. Dat neemt niet weg dat hij meteen na de race al wel even met beide coureurs heeft gezeten. "Maar dat was meer voor mezelf, omdat ze daarna de interviews ingingen. Ik heb ze verteld: in de pers wil ik alleen maar horen dat het jullie spijt voor het team", speelde Binotto ook nog even voor de persman van Ferrari.

Zijn aanpak leek te werken. Zo schaarde Leclerc zich politiek correct achter de woorden van zijn teambaas en ziet hij de onderlinge relatie met Vettel ook niet veranderen. "Ik denk dat we volwassen genoeg zijn om dit achter ons te laten. Het spijt ons allebei enorm voor het team", deed hij in gesprek met Sky Sports dus precies wat hem voordien al was opgedragen.

Hoe de Ferrari-rivaliteit langzaam escaleerde:

Met medewerking van Scott Mitchell