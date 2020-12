Ferrari laat technisch kopstuk Resta vertrekken naar Haas

In augustus 2019 kondigde Ferrari aan dat Simone Resta per 1 november van dat jaar zou terugkeren bij de Scuderia. Resta werkte al sinds 2001 bij Ferrari en is onder meer actief geweest als hoofdontwerper van het steigerende paard. In 2018 vertrok hij echter naar Alfa Romeo om aldaar de functie van technisch directeur te bekleden. Door de problemen in Maranello werd Resta echter weer teruggehaald.

Nieuwe structuur blijft, kopstuk Resta niet

In juli van dit jaar gaf Ferrari hem zelfs extra verantwoordelijkheden. Na de povere seizoensstart besloot Ferrari het over een andere boeg te gooien en de technische afdeling compleet anders in te richten. Zo is de technische tak van het team opgesplitst in meerdere subafdelingen, waarbij Resta is benoemd tot hoofd van de 'chassis engineering department'. Deze nieuwe structuur moest ervoor zorgen dat Ferrari klaar zou zijn voor de toekomst, al is die toekomst in het geval van Resta slechts van korte duur gebleken.

Ferrari laat hem met ingang van 1 januari 2021 naar Haas vertrekken, waarna Enrico Cardile aan het hoofd van Ferrari's chassisafdeling komt te staan. "De rest van de structuur zoals we die op 22 juli hebben aangekondigd blijft intact. Zo leidt Enrico Gualtieri de motorische afdeling nog steeds en blijft Laurent Mekies als sportief directeur verantwoordelijk voor alle taken op het circuit", valt in het persbericht te lezen. Resta zal bij Haas gaan samenwerken met Ferrari-junior Mick Schumacher, die volgend seizoen zijn debuut in de koningsklasse mag maken. Het moet de technische samenwerking tussen Ferrari en het Amerikaanse klantenteam versterken.

Nauwere band met Haas en Mick Schumacher

"De structuur van Ferrari verandert snel om alle ontwikkelingen goed bij te kunnen houden. Vanaf 2021 en ook richting de nieuwe reglementen zullen we met nieuwe uitdagingen te maken krijgen. Daardoor moeten we pragmatisch en met een open blik naar de zaken kijken, hetgeen een paar maanden geleden al is begonnen met de nieuwe structuur", zo laat teambaas Mattia Binotto weten. "We geloven ook dat onze langdurige relatie met Haas een basis moet vormen waar beide teams van kunnen profiteren. Daardoor zijn we blij om aan te kondigen dat de zeer gewaardeerde Simone Resta de technische afdeling van het Amerikaanse team gaat versterken. Dit is ook meteen een volgende stap in de continue evolutie van onze eigen technische afdeling. Bovendien versterkt dit de relatie met Ferrari Academy Driver Mick Schumacher."

VIDEO: Ferrari zit in een diep dal, hoe kan de Scuderia eruit klimmen?