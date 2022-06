Ferrari hoopt op bewijs onpartijdigheid oud-Mercedes-advocaat

De recente aankondiging van de FIA dat voormalig speciaal adviseur van Mercedes Shaila-Ann Rao tijdelijk de functie van secretaris-generaal voor sport overneemt, heeft tot onrust geleid onder teams. De vrees is dat haar geschiedenis bij Mercedes eventueel leidt tot een grotere invloed van het Duitse merk. Binotto was een van de eerste teambazen die uitte bedenkingen te hebben bij de benoeming van Rao.

De zorgen namen toe in Canada nadat de FIA een controversiële technische richtlijn uitvaardigde met het doel porpoising te verminderen en Mercedes te helpen. Men vermoedde dat Rao een sleutelrol speelde in het versnellen van deze stap. Er werden vragen gesteld over hoe Mercedes in staat was om zo snel te reageren met een extra versteviging op de vloer kort na bekendmaking van de technische richtlijn. Afgelopen weekend werd de richtlijn op juridische gronden aangevochten. Diverse formaties beweerden dat de FIA niet de juiste procedure volgde. Mattia Binotto van Ferrari hoopt dat de FIA de zorgen over de invloed van Rao kan wegnemen.

"Dit is een vraag die mij ook tijdens de persconferentie in Baku werd gesteld. Ik herhaal wat ik toen heb gezegd: Het is een zorg, geen twijfel", aldus de Ferrari-teambaas over de benoeming van Rao. "Ik heb het volste vertrouwen in de FIA dat het kan bewijzen dat ze een professional is, advocaat is en integriteit heeft. Ik vertrouw erop dat in de toekomst duidelijk wordt dat mijn bezorgdheid geen bezorgdheid hoeft te zijn." Binotto wil voorkomen dat er complottheorieën worden aangewakkerd over dat Rao Mercedes tipte om een tweede bevestiging te plaatsen alvorens de technische richtlijn naar buiten kwam. Hij geeft wel aan dat Ferarri in ieder geval niet in staat zou zijn geweest om zo snel te reageren. "Toto vertelde dat ze het 's nachts deden", gaat de Italiaan verder. "Ik kan in ieder geval alleen maar zeggen dat dit Ferrari niet was gelukt. Daarnaast ben ik verbaasd over het feit dat een team zo krachtig is dat ze dit van de een op de andere dag voor elkaar boksen. Wellicht moeten we gewoon vertrouwen op wat hij zegt."

Red Bull deelt gevoel Binotto

Ferrari is niet het enige team dat vraagtekens bij de kwestie zet. Helmut Marko zegt dat Red Bull Racing ook verbaasd was dat Mercedes een dag na de bekendmaking van de nieuwe technische richtlijn al met een tweede extra steun op de proppen kwam. "We keken wel even raar op toen we dat zagen", zegt de Red Bull-adviseur tegen Motorsport.com. "Het is vrij duidelijk dat er te weinig tijd was om zo snel na de bekendmaking van de nieuwe richtlijn al met iets nieuws te komen." Op de vraag of Marko dacht dat Mercedes voorkennis had over de beslissingen van de FIA, antwoordt hij duidelijk: "Anders kun je niet verklaren wat er is gebeurd." Red Bull Racing wil echter niet meegaan in de controverse rondom de benoeming van Rao. "Daar geef ik liever geen commentaar op", aldus teambaas Christian Horner.

Niet alle F1-teams maken zich zorgen over de kwestie Rao. Volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer is haar benoeming niet per se een slechte zaak. "Ze zat eerder al bij de FIA. Ik denk dat het juist goed is dat ze nu ook ervaring bij een team heeft", benadert de Amerikaan van Roemeense komaf het positief. "Ik maak me geen zorgen. Ze is advocaat en heeft een eed afgelegd om eerlijk en betrouwbaar te zijn. Ik denk niet dat dit een probleem is."