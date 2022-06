Donderdag voorafgaand aan de Formule 1-terugkeer in Montreal landde er pardoes een statement van de FIA op de digitale deurmat. De autosportfederatie kondigde enkele ingrepen aan om porpoising tegen te gaan, ingrepen die nodig zouden zijn om de veiligheid en de gezondheid van coureurs te waarborgen. Teams bleken nogal verrast door het bericht en des te meer door de timing ervan. Kort voor de start van het tweede deel van een double-header bleek reageren lastig.

De technische richtlijn bevatte niet alleen aankondigde regels – het meten van de bodemslijtage en de komst van een matrix – maar ook extra vrijheden. Zo kregen teams meer mogelijkheden met de vloerrand en is een tweede metalen steun aanbevolen om te voorkomen dat de vloer flext. Door de ongelukkige timing ervan kon echter niemand zo’n tweede steun regelen, behalve Mercedes, dat er op vrijdagmiddag wel mee voor de dag kwam.

De gang van zaken heeft argwaan gewekt in de paddock, ook bij Helmut Marko. Tijdens een exclusief interview met Motorsport.com laat de Oostenrijker weten: “Ik was zeer verbaasd toen ik hun vloer zag met die tweede steun. Toen de technische richtlijn uitkwam was duidelijk dat er niet genoeg tijd zou zijn om zo’n onderdeel aan te voeren, dus ja…” Als zijn stilte wordt ingekopt met de suggestie dat Mercedes wellicht voorkennis heeft gekregen, vervolgt Marko: “Anders kun je niet verklaren wat er is gebeurd.”

Ingreep onder druk van Mercedes?

Nog los van deze scepsis over voorkennis – hetgeen rivaliserende teams ook zorgen baart voor andere onderwerpen – blijkt Marko niet tevreden over het handelen van de FIA. Max Verstappen noemde het vrijdag ‘niet correct’ om de regels gedurende het seizoen aan te passen en Marko blijkt dezelfde mening toegedaan. “Ik ben het volledig met Max eens. En daar komt dit nog bij: de FIA kan niet onze set-ups gaan bepalen. Het veranderen van de rijhoogte betekent namelijk dat je de afstelling verandert en dat kan de FIA helemaal niet doen”, geeft Marko aan dat alleen teams over de afstelling moeten gaan.

“Mijn volgende punt is dat het komt doordat één team problemen heeft. Dat team moet die problemen zelf oplossen, het zou in ieder geval geen effect op andere teams moeten hebben”, wijst Marko impliciet naar Mercedes. “We hebben er al regels voor en die regels gelden voor iedereen. Als iemand het niet kan oplossen, dan is dat hun eigen probleem. Het is trouwens heel makkelijk te verhelpen: je moet de auto gewoon hoger zetten, al ben je dan natuurlijk wel langzamer.”

'Schuss ging nach hinten los'

Datzelfde dreigt alsnog te gebeuren als Mercedes in de komende weken blijft stuiteren en niet op ieder circuit aan de voorwaarden van de FIA kan voldoen. Teams die in de ogen van de FIA te veel stuiteren, moeten de rijhoogte verplicht verhogen. Kan het verzoek van Mercedes dan juist averechts uitpakken? “Ja, in het Duits zeggen we der Schuss ging nach hinten los, oftewel het kan als een boemerang terugkomen.” Toto Wolff lijkt zich dat ook te beseffen en is in Montreal aardig van leer getrokken tegen de volgens hem ‘niet oprechte’ collega-teambazen. Marko is daar echter niet van onder de indruk. “Hij moet zelf weten hoe hij zich publiekelijk wil presenteren.”

Een belangrijkere vraag is natuurlijk of Red Bull over enkele weken – als de technische richtlijn echt van kracht is – ook wordt geraakt door de ingrepen. Marko: “Nee, dat denk ik niet doordat wij momenteel geen problemen met het stuiteren hebben. Maar het is wel zo dat te veel parameters nog onduidelijk zijn. Ik denk dat de FIA binnenkort met een nieuwe verduidelijking moet komen.” Het gaat Marko echter nog meer om het principe en om de manier waarop, net zoals Verstappen dat vrijdag al zei. De regerend wereldkampioen liet in de persconferentie optekenen: "Het gaat mij er eerlijk gezegd niet eens om of het goed of slecht voor ons uitpakt. Ik vind het gewoon niet correct om zoiets halverwege het jaar te doen, maar goed, we moeten maar zien."

