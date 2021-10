Alonso ziet derde Formule 1-race in Amerika wel zitten

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, heeft sinds de entree in 2017 flink aan de weg getimmerd in de Verenigde Staten. Het succes van de Netflix-serie Drive to Survive heeft voor een flinke aanwas aan nieuwe fans gezorgd. Bovendien staat in 2022 een tweede race op Amerikaanse bodem op het programma. Naast de gebruikelijke GP in Austin in oktober reist de koningsklasse van de autosport in mei af naar het nieuwe stratencircuit in Miami.

Liberty Media wil het daar niet bij laten en kijkt naar een derde GP in de States. Las Vegas en Indianapolis worden gezien als de beste opties. Een race in Vegas zou op een nieuw te ontwerpen stratencircuit moeten plaatsvinden, waar de coureurs onder meer over de fameuze Strip razen. Indianapolis Motor Speedway-eigenaar Roger Penske heeft al verkennende gesprekken gevoerd met F1 CEO Stefano Domenicali.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ziet een derde race in de VS wel zitten: “Ik denk het wel, ik heb er geen moeite mee”, vertelde hij tijdens de opening van een Kimoa/SimplyEV shop in Miami aan Motorsport.com. “De VS is op dit moment, met Liberty aan het roer, het voornaamste target van de F1. Er gaan geruchten over meerdere locaties, Las Vegas of Indianapolis, dus laten we het stap voor stap bekijken. Laten we volgend jaar eerst maar een goede Grand Prix in Miami neerzetten. Ik ben blij hier te zijn, dit wordt een van de beste races van volgend jaar. Het is een nieuw evenement, een nieuwe stad. Ik denk dat veel mensen uit de F1-gemeenschap voor het eerst naar Miami komen.”

Aston Martin-baas ziet enorm groeipotentieel

De zoektocht naar een derde Grand Prix in Amerika kan ook Aston Martin F1-teambaas Otmar Szafnauer wel bekoren: “De Amerikaanse markt is groot genoeg voor een derde race. NASCAR heeft veertig races of zo, iedereen geniet daarvan. We zijn een wereldwijde sport, maar drie races in Amerika is echt wel haalbaar. Er zal behoefte aan zijn, vermoed ik. Ons product is vermakelijk en aantrekkelijk. Zodra men het ziet en begrijpt, zal het F1-publiek in de States significant kunnen groeien. Mijn ervaring is dat wanneer een vader F1 kijkt en het leuk vindt, de kinderen het ook leuk gaan vinden. Dan groeit het automatisch. Als we dat momentum te pakken krijgen, kunnen we heel snel groeien.”