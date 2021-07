Alonso wordt dit F1-weekend 40 jaar: “Ik voel me nog 25”

Fernando Alonso voegt zich tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije bij Kimi Raikkonen als tweede veertiger op de Formule 1-grid. De Spanjaard won in 2005 op 24-jarige leeftijd zijn eerste F1-titel en keerde dit seizoen op zijn 39e terug in de sport. Voorafgaand aan het seizoen waren er twijfels over de conditie van de tweevoudig wereldkampioen. In de aanloop brak Alonso zijn kaak en liep hij een schouderkwetsuur op tijdens een fietsongeluk. Inmiddels heeft hij zijn snelheid gevonden en scoorde hij punten in de afgelopen vijf GP’s.

Gevraagd naar zijn eerste race als veertiger, grapte Alonso: “Ik pak een zonnebank, ik scheer me en ik zie er heel jong uit, zodat ik niet gevraagd word naar mijn leeftijd. Nee, het wordt een doodnormale race. Er verandert niets. Ik voel me goed. Om eerlijk te zijn maakte ik me na het ongeluk aan het begin van het jaar nog wel wat zorgen over de comeback in de sport. Ik maakte me zorgen over mijn kaak en over mijn schouder, waar die kleine kwetsuur zat. Maar nu ben ik super, superfit en 200 procent. Dus Hongarije wordt gewoon weer een race. We eten wat taart, maar buiten dat is het een normaal weekend. Ik voel me 25. Dus welke leeftijd er ook op mijn paspoort staat, ik voel me veel jonger.”

Na het seizoen 2021 gaat de Spanjaard nogmaals onder het mes. Er worden dan twee titanium plaatjes uit zijn kaak gehaald.