F1-coureur Alonso in ziekenhuis na aanrijding op racefiets

Alonso was aan het trainen op zijn racefiets in de buurt van het Zwitserse stadje Lugano. De tweevoudig wereldkampioen is aldaar aangereden door een automobilist. De coureur uit Oviedo is meteen naar het ziekenhuis vervoerd en zou middels een eerste röntgenscan ook al zijn onderzocht op botbreuken, al zijn de uitkomsten daarvan nog niet gecommuniceerd.

"Het Alpine F1-team kan bevestigen dat Fernando Alonso betrokken is geraakt bij een verkeersongeluk, terwijl hij in Zwitserland aan het fietsen was." Over de situatie van Alonso laat men vooralsnog weinig los, net als over potentiële gevolgen voor de aanstaande Formule 1-campagne. De eerste testdag in Bahrein is overigens over een maand. "Fernando is bij bewustzijn en in orde. Hij wacht op verdere medische onderzoeken, die morgenochtend worden uitgevoerd. Alpine zal op dit moment geen verdere informatie verstrekken. Aanvullende updates volgen morgen", zo valt in het statement te lezen.

Alonso bereidde zich deze dagen in Zwitserland voor op zijn geplande Formule 1-comeback. De Spanjaard maakt dit jaar zoals bekend zijn rentree op het hoogste niveau van de autosport. Na twee seizoenen afwezigheid keert de wereldkampioen van 2005 en 2006 terug bij zijn oude liefde Renault, dat voor het aanstaande Formule 1-seizoen is omgedoopt tot Alpine F1.

VIDEO: Waarom Renault heeft gekozen voor een F1-terugkeer van Alonso?