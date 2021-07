Alonso ziet Williams niet als vaste bedreiging voor Alpine

Williams heeft twee bijzonder zware seizoenen achter de rug, waarin het steevast streed om de laatste posities. In 2021 heeft het team echter een forse stap voorwaarts gezet, waardoor het zich kan mengen in de strijd met andere teams. In Oostenrijk werkte Williams de twee beste races van het jaar af. In de Stiermarkse GP reed George Russell op de achtste plek toen hij werd getroffen door een probleem met de power unit. Een week later plaatste hij zich op de Red Bull Ring voor Q3 - zijn eerste in dienst van Williams - en eindigde hij in de race op de elfde plek. In de slotfase moest de Britse coureur de laatste plek in de punten prijsgeven aan Fernando Alonso, de rijder die hij een week eerder achtervolgde in de strijd om P7.

Alonso had in de GP van Oostenrijk enkele ronden nodig om zich langs Russell te werken, mede doordat de Williams FW43B zich knap staande hield in de strijd met de Alpine A521. Toch verwacht de tweevoudig wereldkampioen niet dat het in Grove gevestigde team nu op vaste basis met zijn renstal kan duelleren. “Dat denk ik niet. Ik denk dat ze een stap voorwaarts hebben gezet, maar we hebben het gecheckt en vorig jaar startten ze in Oostenrijk ook als elfde. Dit lijkt dus een circuit te zijn waar ze goed presteren”, analyseerde Alonso. “We moeten nog een aantal races afwachten om te zien of ze snel zijn of niet. Maar tijdens de GP van Stiermarken zaten ze dichter bij ons, in de tweede race hadden we iets meer marge. Ik ben blij met de progressie van de afgelopen twee weken. Het is aan ons om dit vast te houden op Silverstone. Als we deze prestatie kunnen herhalen, komen we in de top-zeven of top-acht. Dat is zeker een stap voorwaarts.”

Geen doelstelling voor rest van 2021

De rentree van Alonso in de Formule 1 begon vrij moeizaam, maar in de laatste vijf races scoorde hij iedere keer punten. Het toont aan dat de Spanjaard langzamerhand beter in vorm begint te raken nadat hij twee jaar afwezig was. Toch weigert hij verwachtingen te formuleren voor de rest van het F1-seizoen, omdat dat deel van het jaar vooral in het teken staat van 2022. “Veel teams steken al hun energie in de auto voor 2022, dus we zullen tussen de verschillende races weinig verschillen zien”, zei Alonso. “Er zijn geen duidelijke doelstellingen qua punten of positie in het constructeurskampioenschap. Het lijkt erop dat we gesetteld zijn op dit moment. We zullen met AlphaTauri en Aston Martin strijden om de vijfde plaats.”

“Maar ik denk dat het meer draait om het opbouwen van de structuur van het team, het finetunen van de pitstops, de strategie, het bandenmanagement en vele andere dingen zodat we zo goed als mogelijk zijn voorbereid op 2022”, vervolgt hij. “Wat betreft de auto is het aan de fabrieken om het beste pakket te produceren. Maar hier op het circuit moeten we alles zien te optimaliseren en ervoor zorgen dat we zo dicht als mogelijk bij perfectie komen.”