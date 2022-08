Lange tijd leek er geen enkele twijfel over te bestaan dat Fernando Alonso ook in 2023 coureur van Alpine zou zijn, maar kort na de Grand Prix van Hongarije bleek anders. Aston Martin kondigde de komst van de coureur uit Oviedo aan als vervanger van Sebastian Vettel, die enkele dagen voor de krachtmeting op de Hungaroring zijn F1-pensioen aankondigde. De transfer bleek bovendien grote gevolgen te hebben voor de rijdersmarkt: Alpine kondigde Oscar Piastri aan als vervanger van Alonso, maar de Australiër maakte kort daarna duidelijk dat hij niet voor de Franse renstal uitkomt in 2023. Piastri wordt nu in verband gebracht met een overstap naar McLaren, met wie Alpine nu een conflict over contracten uitvecht. Om ruimte voor de regerend F2-kampioen te maken, is het contract van Daniel Ricciardo alvast ontbonden.

Op de donderdag in Spa-Francorchamps sprak Alonso voor het eerst publiekelijk over zijn transfer naar Aston Martin, dat kort na Vettels aankondiging al contact opnam met de Spanjaard. Op de maandag na de Hongaarse GP werd het contract al getekend, wat tekenend is voor hoe snel het team heeft geschakeld. Die snelheid ontbrak bij Alpine, want volgens Alonso zaten de onderhandelingen daar al maanden vast. "Ik vind het een logische move, want Aston Martin was zeer bereid om mij aan te trekken en te vertrouwen op mijn kunnen op én naast de baan, ook voor de ontwikkeling van het project", vertelt Alonso. "In dit geval was het voor mijn gevoel ook goed om het zitje vrij te maken voor een getalenteerde jongere coureur als Oscar, dat lijkt voor iedereen dus een win-win situatie."

Een van de knelpunten in de onderhandelingen was de lengte van het contract dat Alpine Alonso wilde bieden. Zelf zette de tweevoudig wereldkampioen in op een meerjarige deal, maar het team wilde liever met jaarlijkse opties werken. Alonso benadrukt echter dat er meer dingen waren waarop de gesprekken spaak liepen. "Het gaat ook om het vertrouwen dat je voelt en hoe gewild je op een bepaalde plek bent", legt hij uit. "Het gaf mij een vreemd gevoel. Het besluit om naar Aston te gaan vind ik de juiste, want zij leken mij heel graag te willen hebben en waardeerden mijn prestaties van de afgelopen twee seizoenen."

Szafnauer niet ingelicht over vertrek Alonso

Otmar Szafnauer werd na de Hongaarse GP overdonderd door het vertrek van Alonso, waar hij via het persbericht van Aston Martin kennis van nam. Volgens de 41-jarige coureur kan het zeker kloppen dat de Alpine-teambaas daar niks van wist. "Ik heb Alpine CEO Laurent Rossi, president Luca de Meo, mijn monteurs en mijn engineers op de hoogte gebracht voordat er een aankondiging kwam. Iedereen die betrokken was bij de onderhandelingen werd voor de aankondiging van Aston Martin ingelicht", zegt Alonso. "Otmar was niet betrokken bij de onderhandelingen en ik denk dat Laurent en Luca hem voor de aankondiging niet gebeld hebben, waardoor hij verrast werd. Maar iedereen met wie ik onderhandeld heb, werd voor de aankondiging van mijn overstap naar Aston ingelicht. Zelfs voor mijn monteurs en engineers heb ik de tijd genomen om ze te informeren."

