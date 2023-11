Rondenlang streden Fernando Alonso en Sergio Perez om de derde plaats in de Grand Prix van Brazilië, maar het was de Aston Martin-coureur die met slechts 53 duizendsten van een seconde aan het langste eind trok. Hoewel het hier niet om de zege ging, waren er wel wat vergelijkingen met de strijd die hij in 2005 op Imola voerde met Michael Schumacher. Twaalf ronden lang stond Alonso toen onder druk van de Ferrari-coureur, maar hij hield het hoofd koel en won toen namens Renault.

"In 2005 was het makkelijk omdat je toen geen DRS had", zegt Alonso over die vergelijking. "Nu met DRS is het een klein beetje anders en moet je het ook een klein beetje anders spelen. Bandenmanagement was toentertijd ook heel anders. Toen kon je de band misschien wel de hele race tot de limiet pushen." Dankzij DRS kon Alonso wel weer terugslaan toen Perez hem met twee ronden te gaan had ingehaald, maar het hulpmiddel maakte het ook spannender omdat Perez in de run naar de finish nog een korte afstand over DRS beschikte. "Als je in 2005 je positie verloor, dan was het 'doei doei'. Je kon dat niet meer goedmaken. Hier maakte ik nog kans", prijst de Spanjaard zich gelukkig dat hij kon terugslaan en Aston Martin haar eerste podium sinds Zandvoort kon bezorgen.

Volgens Alonso was de race op Interlagos daarom een 'goed voorbeeld' van hoe DRS de show op de baan kan verbeteren. "Als je twee ronden voor het einde wordt ingehaald, maak je nog kans, zeker hier in Brazilië. Als er een inhaalactie is in bocht 1, dan is er een grote kans dat iemand in bocht 4 die positie terugpakt. Dat is waarom we altijd enkele zeer mooie gevechten hebben op Interlagos. Het was een spectaculair weekend, zoals altijd hier in Brazilië. Soms zorgt het weer voor een geweldige show, maar dit weekend zagen we zonder regen ook ongelofelijke races. Er is dus iets aan dit circuit dat de Formule 1 altijd de perfecte kans geeft om te schitteren", besluit de tweevoudig F1-kampioen.

