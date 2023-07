Alonso tevreden met P5 in moeizaam weekend: "Voelde me competitiever"

Na een wat tegenvallende kwalificatie begon Fernando Alonso van de negende plaats aan de Grand Prix van België. Waar de meeste coureurs de race op de zachte band aanvingen, besloot de tweevoudig wereldkampioen om op de mediums van start te gaan. Hij profiteerde van de hectiek in La Source en lag aan het einde van de openingsronde al op de zesde plaats. Het duurde niet lang voordat hij ook landgenoot Carlos Sainz - die flinke schade aan de sidepod had - inhaalde om op te klimmen naar de vijfde plaats. Hij kwam na tien ronden al binnen om zijn mediums in te wisselen voor een nieuwe set van deze compound om de race op de zachte band uit te rijden. Alonso kwam in de slotfase wel onder druk te staan van George Russell, maar had genoeg over om de vijfde plaats veilig te stellen.

"Ik voelde me absoluut competitiever dan in de afgelopen paar races", zegt Alonso tegen onder meer Motorsport.com. "Het was geen makkelijk weekend om in het ritme te komen", doelt de Spanjaard op het feit dat veel sessies in België werden verstoord door regen. "We hadden dus niet veel ervaring op een droge baan. Ik had wat geluk bij de start. Voor Eau Rouge had ik al wat plaatsen goedgemaakt en ik maakte me een beetje zorgen dat we zouden terugvallen, dat het tempo niet goed genoeg zou zijn om die positie vast te houden. Maar het was goed, de auto voelde snel. We hebben een Mercedes en een McLaren achter ons gehouden, dus we zitten in de mix. Dat is het goede nieuws voor de zomerstop."

Aangezien het grootste deel van het weekend op een halfnatte baan verreden werd, was het voor de teams lastig om tot de juiste afstelling te komen voor het gehele weekend. Volgens Alonso viel die uitdaging wel mee, aangezien de meeste teams al zagen dat de zondag grotendeels droog zou verlopen en er dus vooral op die omstandigheden gericht werd. "Het was voor iedereen hetzelfde", legt de Aston Martin-coureur uit. "Volgens mij reden we allemaal - op McLaren na - met een afstelling voor droog weer. Maar bovenal waren er wisselvallige omstandigheden. We hebben het gehele weekend geen enkel moment twee ronden in dezelfde omstandigheden gereden. Het werd droger en droger en uiteindelijk gingen we over op de slicks. Het draaide allemaal om de kwalificatie, zo gaat dat altijd met het sprintformat."

De vijfde plaats is het beste resultaat van Alonso sinds de Grand Prix van Oostenrijk, toen hij ook op die positie over de finish kwam. Daarvoor slaagde hij er nog vaak in om op het podium te eindigen. Toch voelt het voor Alonso als een soort voldoening dat ze nu de eerste seizoenshelft afsluiten met dit resultaat. "De auto voelde snel en de jongens hebben opnieuw geweldig werk geleverd voor wat betreft de strategie en pitstops. Gisteren maakten we ook wat plaatsen goed, ook al finishten we toen niet. Vandaag voelde de auto wat normaler. Na Hongarije en Silverstone hadden we al wat ideeën, dus het team voerde wat aanpassingen door aan de afstelling. De auto voelde normaler en competitiever. Ik ben dus blij, dit is een goede boost voor de zomer."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van België