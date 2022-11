Alonso brengt met speciale helm hommage aan Vettel in Abu Dhabi

Sebastian Vettel is na Lewis Hamilton en Michael Schumacher de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Hij won 53 races, stond 57 keer op pole-position en sloot vier seizoenen als wereldkampioen af. De Duitser maakte deze zomer bekend aan zijn laatste F1-seizoen bezig te zijn. Dit weekend maakt hij in Abu Dhabi zijn 299ste en laatste start op het hoogste niveau.

Voor Fernando Alonso een goede reden om zijn oude rivaal te eren. De man uit Oviedo, die dit weekend afscheid neemt van Alpine en volgend jaar de plek van Vettel inneemt bij Aston Martin, liet een speciale Vettel-helm ontwerpen voor de Grand Prix van Abu Dhabi. “Danke Seb, nog eenmaal deel ik het circuit met je. Het wordt emotioneel en verdrietig, maar ik wens je het allerbeste voor het volgende hoofdstuk in je leven”, schrijft Alonso op social media.

Alonso en Vettel zaten donderdag voor de laatste keer samen in een persconferentie voor de start van het laatste F1-weekend van dit seizoen. “We hebben gevochten om titels, dit jaar nog om de zevende plek in Japan en we hebben altijd van elk gevecht genoten en elkaar zoveel mogelijk gerespecteerd”, zegt Alonso. “Ik denk dat mijn carrière verbonden is aan die van Sebastian, we hebben in onze beste periode vaak met elkaar gevochten. De uitkomst was altijd in zijn voordeel, maar toch zijn we aan elkaar verbonden.”

Vettel sprak deze week in F1-podcast Beyond the Grid over Alonso. “We hebben in 2010 en 2012 zulke intense gevechten gehad om kampioenschappen”, zegt hij. “De spanning in de ochtend voor de GP van Brazilië in 2012 is een van mijn favoriete momenten. Ik weet niet of de mensen die daar waren ontspannen bleven, maar voor mij was het heel intens. We waren heel nerveus. Ik heb Fernando als coureur echt heel hoog zitten. Het is een natuurtalent, ongelofelijk gedreven, instinctief heel sterk en dat is hij na al die jaren nog niet verloren. Hij is nog zo gepassioneerd, hij houdt nog echt van het racen.”

