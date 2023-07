In de sprint shootout verzekerde Fernando Alonso zich van de zevende startpositie voor de sprintrace op zaterdag, vlak voor teamgenoot Lance Stroll. Dat de Aston Martins het zover hebben geschopt op de grid, is volgens de tweevoudig wereldkampioen een wonder te noemen. Hij zag dat de veranderlijke weersomstandigheden op de Red Bull Ring namelijk een tekortkoming in de regels blootleggen. Zo zijn coureurs normaal in de sprint shootout verplicht om SQ1 en SQ2 af te werken op nieuwe mediums, voordat zij in SQ3 gebruik moeten maken van nieuwe softs. In Oostenrijk verviel die eis echter, doordat de wedstrijdleiding de sprint shootout als een natte sessie bestempelde. Zodoende kon er niet alleen voor intermediates gekozen worden, maar konden de softs ook ingezet worden tijdens SQ1 en SQ2.

Dit was een groot nadeel voor coureurs die op vrijdagmiddag het derde deel van de reguliere kwalificatie haalden, omdat zij een groot deel van hun sets zachte banden al ingezet hadden in Q1, Q2 en Q3. Zo gold voor beide Aston Martin-coureurs dat zij geen nieuwe set softs tot hun beschikking hadden in SQ3, terwijl die compound in de hele sprint shootout de voorkeur had. Teams die op vrijdag ondermaats presteerden in de kwalificatie, kregen daardoor in de ogen van Alonso een oneerlijk voordeel. Hij roept de makers van de F1-reglementen daarom op om deze vermeende maas in de regels te dichten voor toekomstige sprintraces.

"Het is een beetje een wonder dat wij met beide auto's in de top-acht zijn geëindigd als je kijkt naar hoe de regels op dit moment zijn. Wij hadden alleen oude banden voor de kwalificatie vandaag", verklaarde Alonso zijn standpunt na de sprint shootout. "Ik begrijp dat we in droge omstandigheden alleen mediums in Q1, mediums in Q2 en softs in Q3 mogen gebruiken. Maar onder deze omstandigheden staan de regels het toe dat je alle droogweerbanden mag gebruiken. Er is dus een enorm nadeel voor de teams die op vrijdag de top-tien hebben gehaald, want we hebben al onze softs gebruikt. Ik ben dus niet zo blij met de regels. Hopelijk gaan we het sprintformat verbeteren, dit jaar is slechts een test om verbeteringen te vinden."

