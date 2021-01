Alonso hoopt dat Formule 1 vanaf 2022 weer om de coureurs draait

De 39-jarige Spanjaard keert dit seizoen na een pauze van twee seizoenen terug in de Formule 1. Hij doet dat bij de stal waar hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd, en die vanaf dit seizoen door het leven gaat als Alpine F1. Hoewel Alonso verwacht dat Mercedes en Red Bull ook dit jaar weer de beste teams zullen zijn, is zijn doelstelling voor komend seizoen duidelijk, zo legt hij in een interview met het Italiaanse RAI Sport uit. “Mercedes zal ook in 2021 nog steeds winnen, Hamilton zal nog steeds winnen. Red Bull zal vechten voor de tweede plaats en het valt nog maar te bezien wie derde zal worden. Maar Renault heeft in 2020 drie podiumplaatsen gehaald en ik wil die balans graag verbeteren. De echte uitdaging ligt echter in 2022.”

In dat jaar worden de reglementen voor de nieuwe ground effect-wagens van kracht en zou er een nieuwe machtsverdeling kunnen komen. Alonso hoopt dat het vanaf 2022 weer meer om de coureurs draait en minder om het materiaal. “De zaak Russell is een geweldige manier om de Formule 1 uit te leggen. In vijf dagen – niet honderd – ging hij van de laatste plaats [in een Williams] naar de eerste [in een Mercedes]. Allemaal zonder een goddelijke ingreep, zonder meditatiesessies in Tibet of wat dan ook. Het enige wat hij hoefde te doen was in een Mercedes stappen.”

De Spanjaard vindt dan ook dat het in de Formule 1 teveel om de wagen draait. Zo heeft Hamilton meer te danken gehad aan Mercedes dan Mercedes aan Hamilton. “Je kunt niet zo domineren als je geen winnende auto hebt. Als je een aantal titels op rij wint, betekent dat dat je een doorslaggevende technische superioriteit hebt. Het overkwam Hamilton, het overkwam Sebastian Vettel die met Red Bull kampioen werd en vervolgens niet meer kon winnen en het overkam ook mij, in 2005 en 2006 bij Renault.”

Alonso reed in zijn kampioensjaren tegen Michael Schumacher die de jaren er voor met Ferrari had gedomineerd. “Ik had een Renault die sneller was dan zijn Ferrari, maar hij was nooit ver weg, vechtend, aanvallend. Hij kon ongelooflijke dingen doen. Ik dacht dat ik hem de baas was, nou echt niet. Hij is een legende.”