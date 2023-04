Fernando Alonso nam na het seizoen 2018 met twee wereldtitels op zak afscheid van de Formule 1. Het begon sindsdien weer te kriebelen en de nieuwe technische regels waren voor hem reden genoeg om terug te keren. Bij Alpine liep dat nog niet uit op het gehoopte succes, maar bij Aston Martin is er in de eerste drie races al genoeg te juichen geweest. Alonso stond namelijk in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië op de laagste trede van het podium.

Zeges zitten er voorlopig nog niet in voor Alonso, die toch nog hoopt een bijzonder record te verbreken. Hij heeft namelijk het vizier gericht op Michael Schumacher en Lewis Hamilton, die allebei zeven titels achter hun naam hebben staan. Alonso hoopt dat record te kunnen verbreken, maar is met zijn 41 jaar ook realistisch over de haalbaarheid daarvan.

"Als je zoveel jaren racet, verbreek je natuurlijk records", zegt Alonso in een interview met een van zijn sponsors. "Maar het enige dat telt is winnen en het verbreken van het [record van] aantal kampioenschappen. Op dit moment is dat waarschijnlijk buiten bereik omdat Michael en Hamilton er zeven hebben, dat valt dus buiten de mogelijkheid. Maar dat is uiteindelijk het doel."

Voor nu is een derde titel een stuk realistischer voor Alonso, al zal Aston Martin dit seizoen dan grote stappen moeten zetten als het Red Bull van de titel wil houden. "Dat is zeker het doel", benadrukt Alonso. "Maar op dit moment moeten we met beide benen op de grond blijven. Het doel van het team is om gewoon een goed seizoen te draaien. Zij worstelden enorm in 2022, dus we moeten eerst rustig wandelen voordat we gaan rennen. Het seizoen 2023 draait er vooral om dat we beter en beter worden, dat we de auto beter leren begrijpen en vanaf dag één aan een nieuw project beginnen. Dat is waar we nu staan. Hopelijk pakken we meer podiumplaatsen en strijden we om de zeges. Maar om voor het kampioenschap te gaan, moeten we het team eerst een beetje instellen."

Later dit jaar blaast Alonso 42 kaarsjes uit, maar aan stoppen wil de ervaren Spanjaard niet denken. Dat hij zo lang in de Formule 1 zou rijden, had hij van tevoren nooit gedacht. "Toen ik in de Formule 1 begon, was het mijn plan om hier voor zeven of acht jaar te blijven. Toen won ik twee titels en dacht ik nog aan één of twee jaartjes extra om vervolgens te stoppen. Dat was het plan. Nu heb ik ineens de langste Formule 1-carrière en voel ik me nog steeds fris en ben ik nog steeds gemotiveerd. Ik geniet nog altijd van elke dag. Ik word 's morgens wakker en ben blij met wat ik doe. Ik denk nog een paar jaar voor me te hebben en hopelijk als titelkandidaat in de toekomst", aldus de tweevoudig wereldkampioen.