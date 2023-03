Fernando Alonso zorgde afgelopen zomer voor een verrassing, toen hij bekendmaakte Alpine per 2023 te verruilen voor Aston Martin. Op basis van het afgelopen seizoen leek dat een stap achteruit, maar de realiteit is nu dat de equipe van Lawrence Stroll zich tussen topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes heeft gemengd.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen, want acht maanden geleden was dit project slechts een gok”, zei Alonso na de kwalificatie. “Maar om in de eerste race met een compleet nieuwe auto, waarvan we denk ik nog lang niet alle potentie hebben benut, in de top-vijf te staan en te vechten met Ferrari en Mercedes… Dat lijkt een beetje onwerkelijk, maar we nemen het natuurlijk.”

Volgens Alonso zit er dus zelfs nog meer in de AMR23 van Aston Martin. “We moeten afwachten tot Jeddah en Australië. Dat zijn heel andere circuits, dus ik ben benieuwd of we deze vorm kunnen vasthouden op verschillende banen”, blikte de Spanjaard alvast vooruit op de eerstkomende races. “Aan de andere kant: de wagen die we nu hebben is nog echt de basis die we hebben gepresenteerd. We zijn het seizoen begonnen met een compleet nieuw concept.”

Alonso heeft er vertrouwen in dat Aston Martin zich in de loop van het seizoen verder kan ontwikkelen. “Er komt nog veel meer aan wat betreft de ontwikkeling van dit project, dus daarover ben ik optimistisch”, vervolgde hij. “Dit project heeft de motivatie om altijd voor meer te gaan. Er komen dus goede dingen aan voor Aston Martin.”

Video: Fernando Alonso na de kwalificatie in Bahrein