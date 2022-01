Alonso dit jaar oudste coureur in F1: “Het is een voordeel”

Na twee jaar andere dingen te hebben gedaan op racegebied, waaronder deelname aan de 24 uur van Le Mans, de Indianapolis 500 en de Dakar Rally, maakte Fernando Alonso in 2021 zijn rentree in de Formule 1 bij Alpine. De Spanjaard imponeerde door derde te worden in de Grand Prix van Qatar en tijdens de race in Hongarije Lewis Hamilton lange tijd achter zich te houden, waardoor teamgenoot Esteban Ocon zijn eerste race in de Formule 1 kon winnen. In 2022 komt Alonso opnieuw voor Alpine aan de start en is hij door het afscheid van Raikkonen met veertig jaar de oudste coureur op de grid.

“Wat betreft de leeftijd, ik voel me prima en om eerlijk te zijn denk ik dat het een voordeel is”, antwoordt Alonso op de vraag van Motorsport.com hoe het voelt om straks de oudste te zijn. De tweevoudig Formule 1-kampioen wijst op zijn ruime ervaring, ook in andere takken van autosport. Zo heeft Alonso in het World Endurance Championship met banden gereden die veel gemeen hebben met de banden die dit jaar in de Formule 1 worden geïntroduceerd. “Iedereen is druk met het testen van die 18 inch banden, maar ik ken die banden al heel erg goed door mijn tijd in het WEC. Die banden gedragen zich op exact dezelfde manier en je moet er op precies dezelfde wijze mee omgaan, wat heel anders is dan men gewend is in de Formule 1. Dingen die sommige coureurs voor het eerst meemaken, maak ik voor de tweede of derde keer mee. Dat is positief.”

“Het enige nadeel van ouder worden is dat je wel echt de motivatie moet hebben om weer aan een seizoen te beginnen en driehonderd dagen van huis te zijn. Je moet wel die passie hebben en de levensstijl kunnen aannemen die nodig is om je volledig aan deze sport te wijden”, vervolgt Alonso. “Maar afgezien daarvan zijn er alleen maar voordelen. Voor mij is het fantastisch, want in deze fase van mijn leven wil ik me volledig op de Formule 1 storten. En fysiek gezien zijn de wagens tegenwoordig niet zo heel zwaar om mee te rijden. In 2004 of 2005 was leeftijd misschien nog wel een limiterende factor.”