Alonso benadrukt: "Van mijn kant geen problemen met Honda"

Fernando Alonso is immers al 41 jaar en zou in 2026 op 29 juli 45 kaarsjes uitblazen. Toch heeft de Spanjaard regelmatig aangegeven dat hij niet denkt aan stoppen, juist omdat hij nu weer gemotiveerd is dankzij de competitieve auto die Aston Martin hem gegeven heeft. De zeges en de titelstrijd lijken voor nu te ver weg, maar hij stond dit seizoen al vier keer op het podium en snakt nu naar in ieder geval zijn drieëndertigste Formule 1-zege.

Aan de lange termijn wil Alonso nog niet denken, maar hij weet wel dat er een dag komt dat hij definitief afscheid moet nemen van de Formule 1. "Ik weet niet wat ik in 2026 zal doen", zegt Alonso, gevraagd naar de nieuwe samenwerking tussen Honda en Aston Martin vanaf dat seizoen. "Ik zou liegen als ik je zou zeggen dat ik het nu zeker weet. Ik voel me fris, gemotiveerd, scherp en nog steeds snel. Zo lang ik ervan geniet, blijf ik graag racen. Maar er komt een dag dat ik wakker word en geen motivatie heb of zin heb om te blijven reizen. Of misschien ben ik niet snel meer en dan ben ik de eerste die zijn hand opsteekt en toegeeft dat het misschien wel tijd is. We zullen wel zien, het is nog ver weg. Ik focus me nu eerst op Monaco omdat dit een belangrijk weekend is. Hopelijk kunnen we volgend seizoen nog een stap zetten en vechten voor grotere dingen."

De samenwerking tussen Aston Martin en Honda betekent ook dat, mocht Alonso wel doorgaan tot en met 2026, twee oude bekenden elkaar weer ontmoeten. Alonso reed van 2015 tot en met 2017 met Honda-motoren bij McLaren, maar dat liep uit op een ramp. De tweevoudig wereldkampioen beklaagde zich regelmatig over de betrouwbaarheid en het vermogen van de Honda en uiteindelijk zou de Japanse motorleverancier de banden met McLaren breken om bij Red Bull aan een nieuw avontuur te beginnen. Voor Honda zouden er geen problemen zijn bij een hernieuwde samenwerking, maar hoe denkt Alonso daarover?

"Om weer met Honda te racen: van mijn kant zijn er geen problemen", geeft Alonso aan. Ik weet dat het de vorige keer niet goed uitpakte, in 2015, 2016 en 2017. Het was voor mijn teamgenoten misschien nog erger. Om als een Stoffel, of wie dan ook, de Formule 3 en Formule 2 te domineren en bij zo'n project te komen dat misschien nog niet helemaal gereed was... Maar Honda heeft bewezen dat ze een competitief pakket hebben en hebben het kampioenschap in 2021 en 2022 gewonnen en zullen hoogstwaarschijnlijk ook dit jaar het kampioenschap winnen. Ze hebben nu een zeer sterk pakket. Je hebt straks dan wel een nieuw reglement, maar het zal zeker weten een zeer interessant project worden."

Ook over een eventuele andere rol bij Aston Martin ten tijde van de nieuwe samenwerking met Honda, wil Alonso niet te veel nadenken. "Ik weet het niet, dat is nog veel te ver weg. Ik moet me op dit jaar focussen. Zoals gezegd is het geweldig nieuws voor het team, een nieuwe samenwerking met Honda, een nieuwe fabriek. Eind deze maand gaat het personeel naar het nieuwe gebouw. Dan is er ook nog de nieuwe windtunnel volgend jaar. Er gebeuren zoveel dingen, het is normaal dat je dan enthousiast bent en voor vele jaren deel wil uitmaken van dit team. Of dat als coureur is, of in een andere rol: het zou een eer zijn om er deel vanuit te maken. Maar voor nu concentreer ik me op Monaco en dit en volgend jaar. Ik weet zelfs nog niet wat ik in 2025 zal doen."